Mit Titelambitionen und neuem Trainer: Bayern München im Check

Bleibt der FC Bayern auch in der neuen Saison ohne Titel? Dazu soll es nicht kommen. Der neue Trainer Alexander Straus macht seine Ambitionen klar.

Wie lief die vergangene Saison?

Nach der Meisterschaft 2021 blieben die Bayern-Frauen in der vergangenen Saison ohne Titel. In der Liga schmerzten besonders die beiden Niederlagen gegen Wolfsburg (0:1, 0:6), die letztendlich auch den erneuten Meistertitel verhinderten. Am Ende waren es vier Punkte Rückstand auf den Rivalen. Auch im Pokal mussten sich die Münchnerinnen im Halbfinale gegen die Wölfinnen geschlagen geben (1:3). In der Königsklasse scheiterte Bayern gegen PSG im Viertelfinale (1:2, 2:2).

Was war auf dem Transfermarkt los?

Der Königstransfer ist Georgia Stanway, die von Manchester City kommt. Die englische Offensivkraft erzielte bei der EM zwei Tore und gilt als sehr flexible und torgefährliche Spielerin. Auch die weiteren Neuzugänge sind jung und mit Potential, aber mit weniger glanzvolleren Namen: Abwehrspielerin Emilie Bragstad kommt von Rosenborg Trondheim und gab zuletzt ihr Debüt in der norwegischen Nationalmannschaft. Emelyne Laurent schaffte es bei Olympique Lyon eher zu Kurzeinsätzen, die Außenbahnspielerin bringt Tempo mit. Tainara ist die erste Brasilianerin im Münchner Frauen-Kader. Die Defensivspielerin lief zuletzt für Girondins Bordeaux auf, ist sehr athletisch und könnte dabei helfen, die langzeitverletzte Hanna Glas zu ersetzen.

Den Verein verlassen haben Viviane Asseyi (West Ham United), Lineth Beerensteyn (Juventus), Marina Hegering (VfL Wolfsburg) und Carina Wenninger (AS Rom). Die Abgänge sollten aber gut zu kompensieren sein.

Auf wen kommt es besonders an?

Alle Augen sind auf die Trainerbank gerichtet. Dort übernimmt Alexander Straus (46), der vom norwegischen Meister SK Brann kommt. Er folgt auf Jens Scheuer. Er gab die Marschrichtung bereits vor: "Als Teil eines großen Klubs wie dem FC Bayern muss es immer unser Ziel sein, jeden Wettbewerb zu gewinnen, an dem wir teilnehmen." Dabei will Straus auf eine dominante Spielweise setzen.

In der Offensive ist wieder Torschützenkönigin Lea Schüller gefordert. Die 24-Jährige traf in der vergangenen Saison 16-mal. Auch auf die erfahrenen Mittelfeldspielerinnen Lina Magull und Linda Dallmann wird der FC Bayern bauen.

Wie sieht das Startprogramm aus?

Frankfurt (16.9., A), Bremen (25.9., H), Duisburg (2.10., A)

Was sagt die Expertin?

"Der Trainerwechsel war richtig und wichtig", urteilt kicker-Kolumnistin Verena Schweers. "Dass der Kader mit Top-Spielerinnen besetzt ist, steht außer Frage. Dennoch glaube ich, dass es Zeit braucht, die neue Taktik von Alexander Straus auf dem Platz gewinnbringend umzusetzen. Bayern battelt sich mit dem VfL um die Meisterschaft, muss sich am Ende aber geschlagen geben."