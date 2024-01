Mit Tipps aus der Box: Unzufriedener Zverev gewinnt deutsches Duell

Alexander Zverev hat das deutsche Erstrundenduell bei den Australian Open mit 4:6, 6:3, 7:6 und 6:2 gegen Dominik Koepfer gewonnen. So richtig rund lief es für den Hamburger aber nicht.

Der Favorit setzte sich durch, aber von Zufriedenheit konnte keine Rede sein. Selbst ein Familienrat musste für den Triumph in der Margaret Court Arena zwischenzeitlich einberufen werden.

Dabei hätte alles noch viel schlimmer kommen können für Alexander Zverev. Kontrahent Koepfer erwischte den besseren Start und gewann den ersten Satz, dabei profitierte er allerdings auch von den zahlreichen Fehlern des Hamburgers. Zverev wusste sich im zweiten Durchgang zu steigern, während es nun Koepfer war, dem so mancher Unforced Error unterlief. Zwar hatte der 29-Jährige bei 3:5 nochmal zwei Breakchancen, doch Zverev ließ sich nicht mehr beirren und holte den Satzausgleich.

Auch Durchgang drei ging trotz zweier Satzbälle für Koepfer an die Nummer sechs der Welt, der jedoch immer wieder mit seinem Spiel haderte und mehrmals den Kontakt zu seiner Box suchte. Nach dem gewonnenen Tie-Break, bei dem er sich zwischenzeitlich mit störenden Insekten beim Aufschlag herumplagen musste, besonders intensiv: Alexander Junior stellte sich an die Bande und sprach lange mit Vater und Trainer Alexander Senior sowie mit Bruder Mischa, um das Match zu analysieren. Vor allem Mischa Zverev gab ihm aus der Loge heraus auf russisch zahlreiche Anweisungen.

Kurz nach dem ersten Matchball fliegt der Schläger

Ob es an den Familien-Tipps lag, dass Zverev gleich zu Beginn von Durchgang vier ein Break gelang? Jedenfalls erwischte der Australian-Open-Halbfinalist von 2020 einen Start nach Maß und baute seinen Vorsprung mit einem Ass auf 4:1 aus. Das eine oder andere Hadern nach leichten Fehlern konnte er sich aber auch in diesem Durchgang nicht verkneifen.

Bei 2:5 und Aufschlag Koepfer hatte Zverev Matchball, den er aber liegen ließ. Als er auch noch den folgenden Punkt verlor, flog sogar der Schläger, der Außenseiter verkürzte nochmal auf 3:5. Doch mehr war nicht mehr drin für Koepfer. Zverev gab bei seinem Aufschlag keinen Punkt mehr ab, nach Jubel war ihm nach den nach 3:12 Stunden allerdings nicht zumute. In der zweiten Runde trifft Deutschlands Nummer eins auf den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein.

"In den ersten Runden musst du erstmal deinen Rhythmus finden. Ich muss besser spielen und hoffe, das mache ich ab morgen", sagte Zverev im On-Court-Interview: "In der ersten Runde bin ich immer schrecklich. Aber auch Respekt an Dominik, er hat fantastisch gespielt." Im Eurosport-Interview ergänzte der Olympiasieger, es sei "keine Glanzleistung" gewesen. "Ich habe es mir selber kompliziert gemacht und muss ein paar Dinge besser machen."