Mit Tapsoba gegen die Bayern? Seoane: "Theoretisch ja, aber…"

Nach einem Syndesmoseriss trainierte Edmond Tapsoba am Mittwoch erstmals wieder mit seinen Kollegen. Seine Einsatzchancen gegen Bayern München am 17. Oktober sind eher theoretischer Natur, auch wenn Trainer Gerardo Seoane ein Comeback des Verteidigers im Spitzenspiel nicht kategorisch ausschließt.

Es sind die ersten Schritte gemeinsam mit seinen Kollegen. Nachdem sich Tapsoba in der erste Juli-Hälfte und damit noch vor dem Start der Vorbereitung verletzt hatte, kehrte er am Mittwoch ins Teamtraining zurück. Allerdings "ohne Körperkontakt, nur als Joker", wie Gerardo Seoane erklärte.

So agierte der Nationalspieler Burkina Fasos beim Sieben-gegen-vier nur als eine äußere Anspielstation, übte später mit neun Kollegen ohne Gegenspieler die Abläufe im Positionsspiel und wurde von Seoane danach individuell geschult, während die Reservisten abschließend auf dem Kleinfeld Fünf-gegen-fünf spielten.

Ein sanfter Einstieg also für den 22-Jährigen, der sich "das Vertrauen in den Fuß holen und nächste Woche Teile mit der Mannschaft trainieren soll. Das ist das Ziel", so Seoane. Für Tapsoba dürfte somit das Bayern-Spiel noch ein bisschen zu früh kommen.

Seone: "Wenn man bedenkt, dass er keine Vorbereitung hatte"

Wobei Leverkusens Trainer eine Nominierung des Abwehrspielers gegen die Münchner nicht kategorisch ausschließt. Allerdings ist Tapsoba mit den taktischen Vorstellungen seines neuen Trainers noch nicht genügend vertraut, da er die Abläufe aus der Praxis aufgrund seiner Ausfallzeit schlichtweg nicht kennt.

"Wenn man bedenkt, dass er keine Vorbereitung hatte", bremst Seoane die Erwartungen, fügt jedoch an: "Aber rein theoretisch könnte er, wenn alles normal verläuft, nächstes Wochenende einsatzfähig sein, doch ihm fehlt schon noch ein bisschen der physische Aufbau und Spielformen."

Die taktischen Anforderungen werden Tapsoba ab sofort praktisch nähergebracht. "Wir versuchen das jetzt schon mit Einzelübungen zu verbinden, um das aufzuholen", erklärt der Trainer. "Wie muss er sich positionieren? Was wollen wir nach Balleroberung? Wohin soll der erste Pass gespielt werden? Wo muss er in der Box hinlaufen? Wo darf er nicht hin?", nennt Seoane die Themen, die Tapsoba jetzt auf dem Trainingsplatz beackern muss.

Fosu-Mensah braucht noch etwas Zeit

Noch nicht ganz so weit wie Tapsoba ist dessen Abwehrkollege Timothy Fosu-Mensah, der nach einem Kreuzbandriss weiterhin individuell trainiert, sich aber langsam heranarbeitet. "In zwei, drei Wochen wird er schon beginnen können, Teile des Mannschaftstrainings mitzumachen", erklärt Seoane.

Eine endgültige Prognose zum Zeitpunkt des Comebacks des Rechts- und Innenverteidigers möchte der 42-Jährige aber nicht abgeben. "Wir sind froh, wenn er wieder zurück ist. Aber dann muss man nach so einer Verletzung immer noch im Kopf haben, dass er dann noch nicht alles von Anfang an mitmachen kann", gibt Seoane zu bedenken, "das wäre nicht sinnvoll."