Mit Strobel und Mudrow: So testet die Jugend-Nationalmannschaft vor der U18-Handball-EM

Ein paar Lehrgangstage und zwei wichtige Härtetests in Südeuropa: Für die männliche U18-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes beginnt Mitte Juli die finale Vorbereitungsphase auf die Handball-EM in Montenegro (7.-18. August).

Zunächst trifft sich die DHB-Auswahl von U18-Bundestrainer Emir Kurtagic am 16. Juli in Frankfurt a.M. für ein paar gemeinsame Trainingstage, ehe es in Richtung Portugal geht. In Águas Santas stehen am Freitag, 19. Juli (Anwurf 21 Uhr), sowie Samstag, 20. Juli (Anwurf 18 Uhr), zwei Vergleiche mit den Gastgebern auf dem Programm. Beide Partien werden im Livestream vom portugiesischen Handballverband FPA übertragen. übertragen.

Für die Maßnahme hat Kurtagic insgesamt 17 Spieler nominiert. 13 DHB-Talente waren in der vergangenen Woche auch beim Nations Cup in Lübeck im Einsatz, den die DHB-Auswahl nach Siegen gegen Island (32:23) und die Niederlande (36:19) gewann.

Im Anschluss an die Maßnahme in Frankfurt und Portugal absolviert die U18-Nationalmannschaft noch einen weiteren Vorbereitungslehrgang, ehe es in Richtung Montenegro zur EHF EURO geht. Zum Auftakt des Turniers wartet am 7. August Polen, es folgen weitere Gruppenspiele gegen Nordmazedonien (8. August) und Frankreich (10. August).

Aufgebot der U18-Nationalmannschaft:

Elias Ciudad Benitez (Rhein-Neckar Löwen)

Phileas Daniel (SC Magdeburg)

Anel Durmic (VfL Gummersbach)

Caspar Gauer (SC DHfK Leipzig)

Laurin Karrenbauer (Rhein-Neckar Löwen)

Fabian Kreuzer (HC Erlangen)

Paul Krügele (SG BBM Bietigheim)

Julian Kusche (Füchse Berlin)

Jan Mudrow (MTV Braunschweig)

Tim Schröder (Füchse Berlin)

Julien Sprößig (JANO Filder)

Oskar Stieglitz (SC Magdeburg)

Bennet Strobel (JSG Balingen Weilstetten)

Anton Voß (SC DHfK Leipzig)

Moritz Wanjura (Füchse Berlin)

Tom Wolf (MT Melsungen)

Leonard Zink (TSV Burgdorf)

» Livestream U18 Portugal - Deutschland - Spiel 1 (19.07.2024 - 21 Uhr)

» Livestream U18 Portugal - Deutschland - Spiel 2 (20.07.2024 - 18 Uhr)