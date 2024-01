"Mit stolzer Brust": Weltmeister Durm beendet seine Karriere

Erik Durm hat seinen Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern aufgelöst und sein Karriereende bekanntgegeben.

"Seit Sommer letzten Jahres hatte ich leider immer wieder mit kleineren Verletzungen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, welche dazu geführt haben, dass ich dem FCK nicht so weiterhelfen konnte, wie ich persönlich und der Verein sich das gewünscht hätten", begründet Erik Durm seine Karriereende in einer Mitteilung der Roten Teufel. "Diese Situation, gepaart mit der Aussicht auf weniger Spielzeiten, hat dazu geführt, dass ich mich mit den Verantwortlichen des FCK auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt habe."

Der 31-Jährige war im Sommer 2022 zum FCK gekommen und hatte seine persönliche Verbundenheit zum Klub vom Betzenberg zum Ausdruck gebracht ("Der FCK war damals der Grund, warum ich angefangen habe Fußball zu spielen). Nach 27 Einsätzen im Vorjahr folgten in dieser Spielzeit nur noch vier. Nun kommt der große Schnitt nach einer Karriere, auf die er "mit stolzer Brust" zurückschaue.

Ich werde natürlich als Fan des FCK weiterhin mit Herzblut auf den Betze kommen, wann immer es mir möglich ist. Erik Durm

Seinen größten Erfolg feierte der gebürtige Pirmasenser zweifelsfrei 2014, als er mit Deutschland in Brasilien den WM-Titel gewann. Auf Vereinsebene gewann er 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League, 2017 holte er mit dem BVB den DFB-Pokal. In Dortmund hatte Durm auch seinen Durchbruch als Profi gefeiert. Nach ersten Regionalliga-Einsätzen im Trikot von Mainz 05 fand er über die Drittliga-Mannschaft der Borussen (damals noch als Offensivspieler) unter Jürgen Klopp in der Saison 2013/14 schließlich den Weg in die Bundesliga und avancierte als Außenverteidiger sogar zum Nationalspieler (sieben Partien).

Podcast Wäre eine Rückkehr von Toni Kroos in die Nationalelf sinnvoll? Spielt Toni Kroos bei der Heim-EM wieder für Deutschland? kicker Daily ordnet Für und Wider ein. In Ghana hat das frühe Aus beim Afrika-Cup Folgen, ein Transfer von Gio Reyna zeichnet sich ab. Und der Bahnstreik wirkt sich auch auf die Bundesliga aus. alle Folgen

Nach einer Saison in der Premier League bei Huddersfield (28 Einsätze) kehrte er 2019 nach Deutschland zurück und trug fortan das Trikot von Eintracht Frankfurt, ehe 2022 die letzte Station auf dem Betzenberg begann.

"Ich werde natürlich als Fan des FCK weiterhin mit Herzblut auf den Betze kommen, wann immer es mir möglich ist. Ich danke allen Fans und der ganzen FCK-Familie, die mich hier so herzlich aufgenommen haben, für die leidenschaftliche Unterstützung und die schönen Momente in den letzten eineinhalb Jahren."

Neue Kader-Baustelle für den FCK

Für den krisengeschüttelten FCK ergibt sich aus Durms Karriereende ein neues Problem: Zwar lief er meistens auf dem rechten Defensivflügel auf, half aber auch auf der linken Seite aus. Weil mit Hendrick Zuck (Kreuzbandriss) eine weitere Option hinter dem gesetzten Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz ausfällt, ergibt sich eine neue Lücke.