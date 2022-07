Mit stattlicher Abfindung: PSG trennt sich von Trainer Pochettino

Paris St. Germain und Mauricio Pochettino gehen fortan getrennte Wege. Das machte der Verein am Montag bekannt.

Es hatte sich bereits angedeutet, da half auch die fast schon obligatorische Meisterschaft in der abgelaufenen Saison nicht mehr: Mauricio Pochettino ist nicht mehr Trainer von Paris St. Germain. Das bestätigte nun der Hauptstadtklub, nachdem in den vergangenen Wochen bereits mehrere Medien von der Trennung berichtet hatten. Medienberichten zufolge erhält Pochettino eine Abfindung in Höhe von rund 15 Millionen Euro.

"Poch" einer von vielen

Der Argentinier verlässt den französischen Serienmeister, für den er zwischen 2001 und 2003 selbst spielte, somit nach knapp 18 Monaten an der Seitenlinie wieder - und reiht sich in eine namhafte Riege ein. Carlo Ancelotti, Unai Emery, Laurent Blanc, Thomas Tuchel und nun er: Alle wurden angeheuert, um aus teuren Stars einen Champions-League-Sieger zu formen und den Henkelpott endlich nach Paris zu bringen. Alle scheiterten an dieser Mission. Und für alle war aufgrund dessen früher oder später Schluss.

Pochettino hatte nach dem Aus von Tuchel im Januar 2021 übernommen, holte den französischen Pokal und wurde mit PSG Vizemeister. In der Königsklasse war im Halbfinale gegen Manchester City Endstation. In der abgelaufenen Saison schied die Mannschaft um Messi, Neymar und Mbappé in der Königsklasse gegen den späteren Sieger Real Madrid bereits im Achtelfinale aus - wie auch im Pokal. In der Liga stand Platz 1 zu Buche. Zu wenig für Präsident Nasser Al-Khelaifi.

Galtier folgt

Neben Pochettino wird auch Sportdirektor Leonardo seinen Platz räumen. Eine offizielle Verabschiedung steht zwar noch aus, mit Luis Campos, der fortan als sportlicher Berater fungiert, wurde aber bereits ein Nachfolger vorgestellt. Ebenjener wird nun auf einen alten Bekannten treffen. Christophe Galtier, der 2021 zusammen mit Campos als Sportdirektor Lille OSC zum Meister machte, wurde kurz nach Pochettinos Entlassung im Parc des Princes vorgestellt.