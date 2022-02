Mit Stars der YouTube-Szene: SK Gaming liefert nächstes Live-Event

Die eSport-Organisation SK Gaming fährt große Namen der FIFA-Szene für den eJuniorCup 2022 auf - die Qualifikation ist beendet, der Weg ins Finale geebnet.

Nicht zuletzt der Eligella XMAS Cup sponsored by CosmosDirekt hatte im Dezember aufgezeigt, dass große Offline-Events sich auch in Zeiten von Corona unter den richtigen Bedingungen durchführen lassen. Während EA SPORTS wohl weiterhin den Sommer abwarten möchte, plant SK Gaming schon die nächste Live-Veranstaltung.

Der SK Gaming eJuniorCup 2022 powered by Mercedes-EQ bringt die FIFA-Prominenz zusammen, etliche bekannte Namen sind Teil des Wettbewerbs. Die Content Creator Tim 'Tim Latka' Schwartmann, Niklas 'NiklasNeo' Noerenberg, Erné 'Erné' Embeli, Antonijo 'IamTabak' Tabak, 'Pain' und Anton 'ViscaBarca' Rinas haben Wild Cards für das Finale am 12. und 13. März erhalten - ebenso eSportler Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos.

Profis, Amateure und Azubis

Zudem soll ein weiterer FIFA-Profi an den Start gehen, der bislang noch nicht verraten wurde. 'NiklasNeo' und 'Tim Latka', 'Erné', 'IamTabak' sowie 'ViscaBarca' waren zudem Paten je eines Open Qualifiers, die seit Anfang Februar durchgeführt worden sind und vier zusätzliche Finalisten ermittelt haben.

Als dritte Säule zur Zusammensetzung des Starterfelds dient der Mercedes-Benz Azubi Cup, der Mitarbeitern des Sponsors vorbehalten war und die letzten acht Finalisten ergeben hat. Somit 20 werden 20 Spieler in der Endrunde in Köln antreten und um das Preisgeld von insgesamt 2.000 Euro kämpfen.

Dauer-Entertainment angedacht

Beim Finale soll aber nicht nur der Wettkampf im Vordergrund stehen, SK Gaming will mit einem Entertainment-Rundum-Paket überzeugen. Etliche Nebenaktivitäten an der Reaktionswand, am Schusskraftmesser oder beim Fußball-Darts sollen die Anwesenden sowie die Stream-Zuschauer bei Laune halten.

Unter Content Creatorn kommt es am 11. März im Vorfeld des Finales zudem zu einem Fußballspiel in der Kölner STRASSENKICKER BASE, die Brücke zwischen realem und virtuellem Sport ist einmal mehr das angepeilte Ziel. Der FIFA-Part wird im FUT-Modus ausgetragen - unter Teamrestriktionen mit 85er-Gesamtbewertung.

Reaktion auf JuniorCup-Absage

Am 12. März wird das Teilnehmerfeld durch die Gruppenphase reduziert, am 13. März fällt im Rahmen der K.o.-Phase die Entscheidung. Während die Vorrunde noch das Best-of-1-Format vorsieht, werden anschließend Hin- und Rückspiel mit möglichem Elfmeterschießen den Sieger hervorbringen.

Das Finale des SK Gaming eJunior Cup 2022 wird auf dem Twitch-Kanal von 'Tim Latka' übertragen und könnte einen nächsten Schritt in Richtung eSport-Normalität darstellen. Zudem dient er als Ersatzevent für den Mercedes-Benz JuniorCup, das traditionsreiche U-19-Turnier musste im vergangenen Jahr erneut abgesagt werden.