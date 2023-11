Mit Stärke gegen die Auswärtsschwäche: Walter will "spielen wie zu Hause"

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Die Heimtabelle führt der HSV mit der Maximalausbeute von 18 Punkten deutlich an, auswärts hingegen liegt der Aufstiegsanwärter nur auf Rang 10. Am Samstag in Kiel soll und muss die Bilanz aufgebessert werden.

Lediglich sechs Zähler haben die Hanseaten in der laufenden Spielzeit in sechs Partien geholt, weisen dazu ein Torverhältnis von 9:10 auf - das drückt aus, was mit Ausnahme der Spiele in Hannover (1:0) und Wehen Wiesbaden (1:1) auch ersichtlich geworden war: Es fehlt in der Fremde Stabilität, immer wieder gab es Phasen, in denen die jeweiligen Gegner zu einer Vielzahl von Chancen gekommen sind.

Die Gründe dafür versuchen auch die Spieler zu erörtern. "Wir müssen auswärts zielstrebiger spielen", sagt Laszlo Benes und fordert: "Wir müssen nach einem Heimsieg jetzt einen draufsetzen und in Kiel drei Punkte holen. Aber dafür müssen wir uns steigern." Mittelfeld-Stratege Jonas Meffert macht ebenfalls deutlich: "Wir holen auswärts bislang zu wenig Punkte."

Tim Walter will das Thema Auswärts-Misere am liebsten gar nicht aufkommen lassen. "Wir sind auch auswärts nicht so schlecht", sagt der Trainer, "haben unsere beiden Pokalspiele in Essen und Bielefeld gewonnen." Aber: Auch diese beiden Duelle endeten nicht nach 90 Minuten siegreich, in der ersten Runde benötigte der HSV die Verlängerung, in der zweiten das Elfmeterschießen. Walter betont, dass er in der Ausrichtung nichts verändert. "Wir wollen auswärts von der Herangehensweise genauso spielen wie zu Hause." Also mit Stärke gegen die Auswärtsschwäche.

Keine chronische Auswärtsschwäche unter Walter

Auffällig ist, dass dies in den ersten beiden Spielzeiten unter dem 48-Jährigen durchaus eindrucksvoll gelungen ist: In Walters Premierensaison 2021/22 war der HSV mit 27 Zählern immerhin Vierter der Auswärtstabelle, in der zurückliegenden Saison mit 30 Punkten sogar Erster - eine chronische Auswärtsschwäche ist ihm und seiner Mannschaft also tatsächlich nicht zu attestieren.

Zusätzlich Zuversicht vor dem Trip nach Kiel bereitet, dass die Abwehrsorgen zumindest ein wenig gelindert worden sind: Wie von Walter tags zuvor angekündigt, kehrte Innenverteidiger Guilherme Ramos am Freitag beim Abschlusstraining in den Kreis der Mannschaft zurück. Der Portugiese ist nach auskurierten Adduktorenproblemen startklar für das Nord-Duell, in dem der HSV sich selbst einen klaren Auftrag erteilt hat: Ein Erfolg im Kampf gegen die Auswärtsschwäche.