Mit Spielfreude zur Kanone: Ilyas Afsin trägt "das Herz auf der Zunge"

Einst kickte er für den Niendorfer TSV in der Oberliga Hamburg - der höchsten Amateurspielklasse Hamburgs. Mittlerweile geht Ilyas Afsin ganze vier Etagen tiefer in der Kreisklasse Hamburg 4 für die fünfte Garde des Hamburger SV auf Torejagd - und das mit Erfolg: In 13 Spielen traf Afsin schon stolze 47-mal. Wir sprachen mit dem Ausnahmespieler über seinen Rückschritt, den Spaß am Fußball und die Torjägerkanone™ für alle.

Früher Oberliga in Niendorf, jetzt Topscorer für den HSV in der Kreisklasse: Ilyas Afsin. imago images/Claus Bergmann

"Wenn man etwas verpeilt ist, passiert das leider ab und zu", gibt er mit einem lauten Lachen zu. Privat schien Ilyas Afsin in letzter Zeit wie vom Pech verfolgt. Gleich zweimal war der berufliche Kurierfahrer in einen Autounfall verwickelt - einmal touchierte er mit dem Dienstwagen eine Leitplanke, wenig später musste der Außenspiegel eines stehenden Fahrzeugs dran glauben -, er selbst blieb dabei glücklicherweise unverletzt.

Ganz anders sieht es in der Welt des Fußballs aus, dort könnte es für Afsin nicht besser laufen. Mit dem Hamburger SV V steht er mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang eins der Kreisklasse Hamburg 4. Besonders hierbei: In den 13 Partien, in denen er selbst auf dem Platz stand, erzielte der Angreifer stolze 47 Tore. Ein Wert, mit dem Afsin bundesweit für Aufsehen sorgt.

Zurück zum Wesentlichen

Bei einem Schnitt von 3,6 Toren pro Spiel wundert es nicht, dass Afsin eine höherklassige Vergangenheit hinter sich hat. Bis 2021 stand der Vollblut-Stürmer noch beim Oberligisten Niendorfer TSV unter Vertrag und sammelte zudem auch beim SV Lurup Oberliga-Einsätze. Dass Afsin Tore schießen kann, zeigte er bereits damals. In 81 Fünftliga-Einsätzen traf er 31-mal und bereitete weitere 14 Treffer vor. Im Frühjahr 2021 dann der Rückschritt. Den ohnehin zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Niendorfer TSV löste der 27-Jährige auf und schloss sich der achten Garde des Hamburger SV an. Im Jahr darauf stieg die gleiche Mannschaft innerhalb des Vereins auf und wurde zur Fünftvertretung, die in der 9. Liga zu Hause ist.

Doch was sucht ein Ausnahmespieler wie Ilyas Afsin überhaupt in der in der Kreisklasse? "Während der Pandemie habe ich in der Oberliga zunehmend den Spaß am Fußball verloren. Immer wieder haben wir uns auf Pflichtspiele vorbereitet, die dann nicht stattgefunden haben. Es mündete letztlich im Saisonabbruch. Ich bin zwar ehrgeizig, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich nie alleine Laufen gehen würde. Beruflich habe ich schon genug Stress und brauche diesen nicht auch noch in meiner Freizeit, deshalb der Rückschritt."

Teamgeist und ungebremstes Temperament

Doch auch fünf Spielklassen tiefer scheint sich Afsin pudelwohl zu fühlen. Beim jüngsten 9:1-Erfolg gegen die Viertvertretung des TSV Sasel traf der Deutsch-Türke - wie schon so oft in dieser Saison - dreifach. Auf die Frage, was ihm die Kreisklasse gibt, das ihm die Oberliga nie geben konnte, antwortet Afsin kurz und prägnant: "Spaß." Seine Teamkollegen kenne er teilweise seit dem Kindesalter, Probleme wie Neid und mangelnder Einsatz wären deshalb kein Thema. Und wenn es doch einmal Unstimmigkeiten gebe, könnte man diese aufgrund des familiären Verhältnisses von Angesicht zu Angesicht klären.

Hat den Spaß am Fußball beim HSV wiedergefunden: Ilyas Afsin. privat

"Nicht falsch verstehen, in Niendorf hatte ich auch eine tolle Zeit und habe viele nette Menschen kennengelernt und Freundschaften geschlossen. In der Kreisklasse ist aber jedes Spiel wie ein Fest, das kann man einfach nicht miteinander vergleichen", möchte Afsin klarstellen. Das familiäre Umfeld - zu seinen Teamkollegen zählt auch Bruder Orkan - ist auch einer der Gründe, warum die Rückkehr zu einem höherklassigen Verein derzeit kein Thema ist. Auch ein vereinsinterner Aufstieg, etwa zur Drittvertretung des HSV, die in der Oberliga beheimatet ist, kommt für Afsin nicht in Frage. Wenn er früher oder später noch einmal den Verein wechselt, "dann muss schon viel zusammenkommen", so der Angreifer.

Eine tolle Geschichte, die ich später mal meinen Kindern erzählen könnte. Ilyas Afsin über den möglichen Gewinn der Torjägerkanone

Bei einem Wechsel von der höchsten in die zweitniedrigste Amateurspielklasse, stellt sich einem neutralen Betrachter durchaus die Frage, ob beim betroffenen Spieler nicht auch der Ehrgeiz etwas gelitten hat. Im Fall Afsin beantwortet sich diese Frage aber nicht nur aufgrund seiner vielen Tore von selbst. "Auch wenn ich inzwischen einige Ligen tiefer auf Torejagd gehe, bin ich immer noch genauso ehrgeizig wie zuvor. Ich will immer gewinnen. Wenn ich in einem Spiel drei Tore machen kann, dann möchte ich auch drei machen, wenn es zehn sind, dann zehn. Das ist der Anspruch, den ich mir selbst stelle", verdeutlicht Afsin selbstsicher.

Auf dem Platz sorgt der leidenschaftliche Galatasaray-Fan nicht nur mit seinen Füßen regelmäßig für Aufsehen, auch für sein lautes Mundwerk ist er bekannt. "Ein ehemaliger Trainer von mir meinte mal: 'Du bist ein geiler Kicker aber du sabbelst einfach zu viel'", lacht er, "und das beschreibt mich eigentlich sehr gut. Auf dem Platz bin ich sehr impulsiv und temperamentvoll. Wenn man das Herz auf der Zunge trägt, so wie ich, dann rutscht einem manchmal eben etwas raus, das man besser nicht gesagt hätte. Aber das bin ich eben, eine kleine Meckertante."

Als ihn Mannschaftkollegen auf die Torjägerkanone™ für alle ansprechen und darauf hinweisen, dass er derzeit auf Rang eins postiert ist, weckt das natürlich das Interesse des Angreifers. "Mir war nicht bewusst, dass es eine solche Auszeichnung gibt. Ich finde das natürlich eine schöne Sache. Ich habe in meiner Karriere viele Pokale erhalten und besonders die Kanonen immer gerne aufgehoben." Mit Hinsicht auf das restliche Saisonprogramm - der HSV V hat nur noch vier Saisonspiele während andere Konkurrenten mit ihren Vereinen noch teilweise über zehn Partien vor sich haben - malt sich Afsin aber nur geringe Chancen auf den tatsächlichen Gewinn der Kanone aus. "Ich mache mir keinen Druck. Wenn ich die Kanone aber gewinnen sollte, wäre das natürlich eine tolle Geschichte, die man später dann auch mal den eigenen Kindern erzählen kann. Als persönliches Ziel habe ich mir in dieser Saison die 60-Tore-Marke gesetzt", so Afsin.