Mit Spektakel zurück in die 1. Liga: Schalkes Liste an Erfolgsfaktoren ist lang

Der FC Schalke 04 hat sich die direkte Bundesliga-Rückkehr durch viel Fleiß, kluge Entscheidungen und besonnenes Handeln verdient. Eine kommentierende Analyse von kicker-Redakteur Toni Lieto.

In der Vorsaison haben die Königsblauen viel falsch gemacht, nahezu alles - der Abstieg, der den Verein in seinen Grundfesten erschüttert hat, war folgerichtig. Den verantwortlichen Personen in der 2. Liga ist es gelungen, den Betriebsunfall zu korrigieren. Der Klub, von dem viele noch vor zehn Monaten eine Durchreiche bis in die 3. Liga befürchtet hatten, kehrt nach nur einem Jahr in die Bundesliga zurück. Vorzeitig und verdientermaßen. Das 3:2 gegen den FC St. Pauli war die spektakulärste und emotionalste Aufholjagd seit dem 4:4 im Jahrhundertderby 2017. Die Liste der Erfolgsfaktoren in dieser Saison ist lang.

Kluge Kadergestaltung: Die Baumeister dieser Mannschaft, allen voran Sportdirektor Rouven Schröder, haben Herausragendes geleistet, indem sie es schafften, mit sehr geringen finanziellen Mitteln und einem hohen Maß an Kreativität (etliche komplexe Leihverträge) ein Team aus dem Boden zu stampfen, das sich letztlich als ausgewogen genug erwies, um ganz oben anzugreifen.

Mehrere Führungsspieler: Der Umbruch nach dem Abstieg war riesig, gleich mit mehreren Profis landeten die Schalker absolute Volltreffer. Mit Defensivstratege Ko Itakura und dem ligaweit gefürchteten Standardspezialisten Thomas Ouwejan zum Beispiel, vor allem aber natürlich mit Simon Terodde, Doppeltorschütze gegen St. Pauli. Zum vierten Mal Torschützenkönig - das hat vor ihm noch niemand in der 2. Liga geschafft.

Geballte Offensivpower: Schalke 04 hat mit aktuell 70 Toren die beste Offensive der Liga, denn nicht nur Terodde erweist sich ständig als torgefährlich (jetzt 29 Tore, 7 Vorlagen), auch Marius Bülter ist ein fleißiger Sammler von Scorerpunkten (10 Tore, 13 Vorlagen).

Grundsätzliche Defensivstabilität: Wenn die Königsblauen Treffer einstecken mussten, dann auch gerne mal so richtig. Gleich viermal bekamen sie vier Gegentore eingeschenkt - jeweils von Regensburg und Bremen (beide 1:4) sowie Darmstadt (2:4) und Rostock (3:4). Ansonsten jedoch wirkte die Abwehr meistens gefestigt, kaum eine Mannschaft hat so wenig Tore kassiert wie der FC Schalke (43).

Schalkes großer Rückhalt: Die Fans. IMAGO/Pakusch

Gewachsener Teamgeist: Nach dem enttäuschenden Start in die Saison mit nur vier Punkten aus den ersten vier Spielen hat sich die komplett neu zusammengestellte Mannschaft recht schnell gefunden. Das Miteinander wuchs stetig. Auch gegen St. Pauli wurde deutlich: Da steht eine Einheit auf dem Platz.

Trainerwechsel-Wirkung: Mit Dimitrios Grammozis wurden die Bosse nie wirklich glücklich, ein starres 3-5-2-System und strittige Personalentscheidungen sorgten intern ständig für Diskussionsstoff. Mit Mike Büskens beförderte die Klubspitze im März den Co-Trainer zum Chefcoach, die Bilanz spricht Bände: Das 3:2-Spektakel gegen St. Pauli war der siebte Sieg im achten Spiel unter Büskens. Grandios!

Starker Schlussspurt: Erst nach dem 29. Spieltag stand Schalke zum ersten Mal in dieser Saison auf einem direkten Aufstiegsplatz, nur nach dem 1:4 gegen Bremen ging es dann noch einmal einen Platz nach unten, eine Woche später aber sofort wieder hoch. Mit dem Sieg gegen St. Pauli befindet sich der Klub ganz dicht vor der Zweitliga-Meisterschaft.

Büskens-Effekt: Der Eurofighter lebt und kennt Schalke wie kaum ein anderer, mit seiner Art reißt er den Klub mit. Seine Entscheidung, auf Viererkette umzustellen, überforderte die Mannschaft nicht, im Gegenteil: Mehrere Spieler, die zuvor eher unter den Erwartungen geblieben waren, bekamen unter Büskens Flügel, allen voran Rodrigo Zalazar, dem 3:2-Siegtorschützen gegen St. Pauli.

Klare Kante bei Gazprom: Schalke bewies Haltung, als sich der Verein nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine von seinem langjährigen Hauptsponsor löste - der Vertrag lief eigentlich noch bis 2025 und garantierte allein 2021/22 inklusive Aufstiegsbonus fast 14 Millionen Euro. Mehr noch: Die Königsblauen konnten nicht nur rasch einen neuen Trikotpartner präsentieren (Vivawest), sondern fingen den herben finanziellen Verlust unter anderem auch durch die innovative Idee etwas auf, ihre Trainingsshirts zu vermarkten (Rewe).

Solides wirtschaftliches Handeln: Die finanzielle Lage entspannt sich nur langsam, aber die Richtung stimmt. Die Gesamtverbindlichkeiten des FC Schalke lagen zum Stichtag (31. Dezember 2021) bei - nur noch - 183,5 Millionen Euro. Und: Sorgen um die Lizenz für die Bundesliga-Saison 2022/23 müssen sich die Königsblauen nicht machen.

Kann auch mal emotional werden: Rouven Schröder. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Besonnene Führungsriege: Die mittlerweile handelnden Personen haben sich längst bewährt als Team, das sich an der Spitze zusammensetzt aus der angenehm defensiv rechnenden Finanzchefin Christina Rühl-Hamers, dem stets besonnen wirkenden Sportvorstand Peter Knäbel und dem gern auch mal kernig auftretenden Sportdirektor Rouven Schröder. Hinzu kommen Bernd Schröder auf der neu geschaffenen Position des Vorstandsvorsitzenden sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer. Dieses Duo tritt so gut wie nie öffentlich in Erscheinung. Für Schalker Verhältnisse ist diese Ruhe auf sämtlichen Ebenen eher ungewohnt, aber dem Klub tas sie gut auf dem Weg zurück in die Beletage.

Gute Kommunikation: Die Schalker treffen häufig die richtigen Töne (Demut in der Hinrunde, zunehmend deutliche Aufstiegssignale ab der Rückrunde) und beweisen in aller Regel einen sicheren Umgang mit schwierigen Themen. Gazprom ist ein Beispiel, ein weiteres die unruhestiftenden Gladbach-Gerüchte um Sportdirektor Schröder nach dem Aus von Max Eberl bei der Borussia. Auch, dass Büskens’ künftige Rolle (er rückt wieder in die Co-Trainer-Riege) von Anfang an unmissverständlich benannt wurde, war wichtig, um Spekulationen in diese Richtung im Keim zu ersticken und so Unruhe zu vermeiden.

Frenetisches Publikum: Gemessen an Mitgliederzahlen ist der FC Schalke 04 (rund 160.000) hinter dem FC Bayern mit fast 300.000 und Benfica Lissabon mit mehr als 200.000 der drittgrößte Fußballverein der Welt. Die Fans sind Schalkes Faustpfand, das hat die eindrucksvolle Atmosphäre beim Spiel gegen St. Pauli einmal mehr unter Beweis gestellt. Ohne seine Fans im Stadion stieg Schalke 2021 ab, mit ihnen im Rücken steigt Schalke nun wieder auf.

Emotionale Bank: Nicht nur Büskens sprüht an der Seitenlinie vor Leidenschaft, sondern auch Schröder und Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspielerabteilung. So mancher Gegner empfindet das Verhalten der S04-Bank eher als unangenehm, für die eigene Mannschaft fungiert das Power-Trio Büskens, Schröder und Asamoah aber als personifiziertes Aufputschmittel. Den Gegenpol bildet der ebenso erfahrene wie ruhige Peter Hermann, den der FC Schalke Ende März dazu holte und damit klar seine Aufstiegsambitionen untermauerte.

All diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Schalker den Aufstieg nun vorzeitig erreichen und damit den ganz großen Nervenkrimi am finalen Spieltag bei den Freunden vom 1. FC Nürnberg vermeiden konnten. Die Königsblauen haben sich die direkte Bundesliga-Rückkehr durch viel Fleiß, kluge Entscheidungen und besonnenes Handeln verdient. Genießen ist jetzt angesagt. Und danach? Voller Fokus auf die immensen Herausforderungen, um die Mannschaft für die 1. Liga fitzumachen.