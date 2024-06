Mit Spaß beim Training: DFB-Elf darf auf Rüdiger hoffen

Die deutsche Nationalmannschaft kann im EM-Achtelfinale gegen Dänemark womöglich doch auf Antonio Rüdiger bauen. Dass er am Freitag auf dem Trainingsplatz stand, ist allerdings noch keine Garantie.

Als die deutschen Nationalspieler am Freitag in Herzogenaurach gegen 11 Uhr auf den Trainingsplatz kamen, war unter ihnen auch Antonio Rüdiger. Damit besteht Hoffnung, dass der Innenverteidiger beim EM-Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Dortmund mitwirken kann.

Der 31 Jahre alte Profi von Real Madrid hatte sich am Sonntag beim 1:1 gegen die Schweiz in Frankfurt zwar keine strukturelle Verletzung, aber eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen und seitdem nicht mit der Mannschaft trainieren können. Beim Abschlusstraining startete er nun einen Belastungstest, dessen Ergebnis abzuwarten bleibt. Immerhin absolvierte Rüdiger die Übungen in den ersten 15 Minuten, als Medienvertreter wie gewohnt zuschauen durften, ohne Probleme und mit sichtbarem Vergnügen. Weil er eine Dreiviertelhose trug, war nicht zu sehen, ob er noch bandagiert war.

Sollte Rüdiger nicht fit genug für die Startelf gegen Dänemark sein, müsste Bundestrainer Julian Nagelsmann seine gesamte Innenverteidigung umbauen. In allen drei EM-Partien hatte Rüdiger gemeinsam mit Jonathan Tah (beide kicker-Notenschnitt 3,5) das Zentrum der Viererkette gebildet. Letzterer hatte sich gegen die Schweiz aber seine zweite Gelbe Karte eingehandelt und fehlt am Samstag gesperrt. Als erster Ersatz ist Nico Schlotterbeck gesetzt, dem Nagelsmann in Frankfurt als Joker bereits die ersten EM-Minuten beschert hatte.

Nur drei Feldspieler noch ohne EM-Einsatz - darunter auch Anton und Koch

Doch wer würde im Fall der Fälle Rüdiger vertreten? Vieles spräche für Waldemar Anton und damit für ein Innenverteidiger-Paar, das es in der neuen Saison häufiger in Dortmund geben wird: Anton, zuletzt Kapitän beim VfB Stuttgart, hat sich für einen Wechsel zum BVB entschieden, dessen Trikot Schlotterbeck seit 2022 trägt.

Allerdings hätte Nagelsmann noch weitere Optionen in der Hinterhand: Robin Koch, der wie Anton noch ohne EM-Einsatz ist - was unter den Feldspielern sonst nur noch für Benjamin Henrichs gilt -, und den erfahrenen Emre Can, der eigentlich Sechser ist, aber sowohl in der Nationalelf als auch in Dortmund schon als Innenverteidiger agierte.

Um 15.30 Uhr reist die DFB-Auswahl von Herzogenaurach nach Dortmund, diesmal nicht mit dem Bus, sondern - von Nürnberg aus - mit dem Flugzeug. Um 19 Uhr steht Nagelsmanns Abschluss-Pressekonferenz an, an der auch Robert Andrich teilnimmt. Dann gibt es gewiss ein weiteres Update zu Rüdigers Zustand.