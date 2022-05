Mit Sondertrikot ins Glück? VfB im Saisonfinale mit dem "Geist von 1992"

Der VfB Stuttgart wird im letzten Bundesligaspiel 2021/22 in einem speziellen Trikot auflaufen. Damit soll mindestens die Relegation gesichert werden.

Das Sondertrikot des VfB Stuttgart in Anlehnung an 1992. VfB Stuttgart

Fünfmal ist der VfB Stuttgart in seiner Historie Meister geworden, aktuell haben die Schwaben aber andere Sorgen. Dennoch soll ein Trikot aus dem Jahre 1992, in dem die bis dato vorletzte Meisterschaft in der Bundesliga gefeiert wurde, für Erfolg sorgen.

Erneut soll am 34. Spieltag im Mai positive Geschichte geschrieben werden

Dies gaben die Stuttgarter am Mittwoch bekannt. Am 34. Spieltag wird sich das Team im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Anlehnung an den Titel vor 30 Jahren - der genau am 34. Spieltag dank eines Kopfballtreffers von Guido Buchwald im Mai eingetütet wurde - ein Sondertrikot überstreifen.

"Das historische, meisterliche Trikot mit viel Detailtreue und unverwechselbaren Mustern" knüpft laut dem VfB-Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle "an den Geist von 1992 an, der uns auch am Samstag gegen den 1. FC Köln beflügeln und Glück bringen soll". Gegen seinen Ex-Klub hofft er, dass eine Serie bestehen bleibt: "Wir haben in den bisherigen JAKO-Sondertrikots immer gewonnen."

Der fünfte Erfolg wäre angesichts der Lage im Abstiegskampf viel wert: Nur mit drei Punkten hätte der VfB die Chance, die Relegation noch zu vermeiden. Dafür müsste gleichzeitig Hertha BSC in Dortmund verlieren.