Mit sofortiger Wirkung: Stefan Bauer kehrt zu Ex-Verein zurück

Dass Stefan Bauer den Handball-Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen in Richtung 1. Liga verlässt, ist seit gestern bekannt. Nun wurde sein neuer Verein bekannt.

Stefan Bauer, der Kreisläufer und Abwehrchef des ASV Hamm-Westfalen, kehrt ab sofort zu seinem Heimatverein HC Erlangen zurück. Er unterschrieb dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der 26-jährige war in der Saison 2020/21 aus dem Nachwuchsbereich der Franken in den Bundesliga-Kader aufgerückt und hatte 15 Erstligaspiele für Erlangen bestritten.

Nach einem Jahr beim HSC Coburg ging er im Sommer 2022 nach Hamm. Stefan Bauer ersetzt in Erlangen zunächst den am Kreuzband verletzten Kapitän Sebastian Firnhaber. „Mit der Verpflichtung von Stefan ist es uns gelungen unser Team mit einem Spieler zu verstärken, der wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung genommen hat", sagt HCE-Geschäftsführer René Selke.

"Zudem bringt er nicht nur seine außerordentlichen handballerischen Fähigkeiten, sondern auch eine tiefe Verbundenheit zum HC Erlangen mit. Wir werden auch zukünftig vermehrt auf Spieler setzen, die nicht nur durch ihre sportlichen Leistungen überzeugen, sondern auch eine hohe Identifikation und Leidenschaft für unseren Verein in jeder Partie zum Ausdruck bringen", so Selke weiter.

Er betont: "Stefan verkörpert diese Werte perfekt, und wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft in den anstehenden und enorm wichtigen Wochen schnell helfen wird. Außerdem möchte ich mich auch beim ASV Hamm-Westfalen für die wirklich konstruktiven Gespräche bedanken und dafür, dass sie Stefan diese Chance ermöglicht haben."

Stefan Bauer sagt: „Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen beim HC Erlangen und werde mein Bestes geben, das Team in jeder Hinsicht zu unterstützen. In den letzten Monaten konnte ich sowohl sportlich als auch persönlich eine positive Entwicklung durchlaufen. Dafür bin ich dem ASV Hamm und den Verantwortlichen sehr dankbar. Zurück in der Heimat zu sein, fühlt sich unheimlich gut an".