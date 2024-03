Mit sofortiger Wirkung: SG Schalksmühle-Halver trennt sich von Trainer

Die SG Schalksmühle-Halver hat sich im Kampf um den Klassenverbleib in der 3. Handball Liga zu einem Trainerwechsel entschieden: Für Maciej Dmytruszynski übernimmt mit Lars Faßbender, Matthias Reckzeh und Mark Dragunski ein Trio vorübergehend.

Mark Dragunski, Lars Faßbender und Matthias Reckzeh übernehmen an der Seitenlinie der SG Schalksmühle-Halver. SGSH

Nach einem 29:33 (12:15) gegen die auf dem dritten Tabellenplatz liegende Reserve des VfL Gummersbach war die SG Schalksmühle-Halver am vergangenen Spieltag der Staffel Nord-West der 3. Liga in noch größere Abstiegsgefahr geraten, die Dragons liegen derzeit mit 15:27 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. In der kommenden Woche geht es für das Team zum Auswärtsspiel nach Diekholzen zu den Sportfreunden Söhre.

» Ergebnisse, Tabellen und nächste Spiele 3. Handball Liga

"Nach der Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Maciej Dmytruszynski nicht über das Saisonende hinaus zu verlängern, ist ein Bruch in der Zusammenarbeit innerhalb des Teams entstanden, welcher die sportlichen Ziele dramatisch gefährdet", begründet der Verein den Schritt.

"Nach einem ausführlichen Gespräch mit Maciej Dmytruszynski zur aktuellen sportlichen Situation sind wir zum Entschluss gelangt, in den neun ausstehenden Saisonspielen eine Veränderung auf der Trainerposition zu vollziehen, um neue sportliche Impulse im Team zu setzen", so die SG Schalksmühle-Halver.

Trio übernimmt Verantwortung

"Aus diesen Gründen wird Lars Faßbender in enger Zusammenarbeit mit Matthias Reckzeh ab heute Abend die Arbeit mit dem Team aufnehmen. Weitere Unterstützung erfolgt durch Standorttrainer Mark Dragunski", so der Handball-Drittligist in einer Stellungnahme.

"Gleichzeitig bedanken wir uns bei Maciej Dmytruszynski für seine geleistete Arbeit rund um die 1. Mannschaft und wünschen ihm für seine berufliche, sportliche und private Zukunft alles erdenklich Gute", so der Verein.

"Der bisherige Co-Trainer Florian Diehl wird in den verbleibenden neun Spielen sich als Kapitän und Spieler einbringen und alles daran setzen, die gemeinsamen Saisonziele zu erreichen", heißt es weiter von Seiten der Dragons.