Mit sofortiger Wirkung: HSV Hamburg holt Magaard-Ersatz aus der 2. Liga

Der HSV Hamburg hat einen Ersatz für seinen verletzten Kreisläufer Andreas Magaard verpflichtet. Der Neuzugang kommt aus der 2. Handball-Bundesliga.

Der Handball Sport Verein Hamburg hat sich die Dienste des Kreisläufers Dino Corak gesichert. Der 29-Jährige war zuvor seit 2017 für den TV Großwallstadt aktiv und soll dem HSV nach dem Ausfall von Andreas Magaard in der Rückserie helfen. Corak war beim TVG zuletzt Kapitän und eine absolute Identifikationsfigur.

„Ich bin total glücklich, dass ich die Chance bekomme, mich jetzt in der stärksten Liga der Welt zu beweisen, nachdem ich in den vergangenen Jahren in der 2. Liga gezeigt habe, was ich kann", sagt Corak.

„Aber natürlich waren die letzten Tage für mich ein Wechselbad der Gefühle, weil ich meine Mannschaft beim TVG nach sechseinhalb Jahren und als Kapitän nun während der Saison verlassen muss. Aber die vielleicht einmalige Chance, jetzt sofort nach Hamburg zu wechseln, wollte ich unbedingt ergreifen. Ich bin sehr dankbar für die Zeit beim TVG und Großwallstadt ist und bleibt meine Heimat", so der 29-Jährige.

In seiner bisherigen Laufbahn war der 1,94 Meter große Corak immer in der Region Unterfranken aktiv. 2017 unterschrieb er einen Profivertrag beim TV Großwallstadt, für den er mehr als sechs Jahre spielte. In der aktuellen Saison gehörte Corak mit 70 Treffern zu den erfolgreichsten Torschützen beim TVG. Er absolvierte insgesamt 155 Zweitliga-Spiele, in denen er 427 Tore erzielte.

"Ein absoluter Glücksfall"

Am Wochenende geht es für Corak zusammen mit dem Team ins Trainingslager nach Fuerteventura, wo er intensiv daran arbeiten wird, das Spielsystem, die Abläufe und seine neuen Mitspieler kennenzulernen. Im Rahmen von Coraks Wechsel an die Elbe haben beide Vereine sich auf ein gemeinsames Testspiel verständigt. Der HSV wird für ein Freundschaftsspiel zum TVG reisen, der Termin ist allerdings noch offen.

Für den HSV sei die Verpflichtung von Corak ein "absoluter Glücksfall", so der Verein: "Weil durch die Ausfälle von Magaard und Axmann eine weitere Option für den Mittelblock für die Rückserie enorm wichtig ist".

TVG-Geschäftsführer Stefan Wüst sagt: „Dinos großer Traum ist es, in der ersten Handball-Bundesliga aufzulaufen. Jetzt hat sich für ihn diese Chance ergeben, der wir nicht im Wege stehen wollen."

Sein Geschäftsführer-Kollege Michael Spatz ist nun damit beschäftigt, die Kreisläufer-Position neu zu besetzen: „Die letzten Tage waren sehr turbulent, aber wir sind bereits in Gesprächen mit möglichen Kandidaten. Wir werden in den nächsten Tagen einen kurzfristigen Ersatz für Dino auf der Kreisläufer-Position präsentieren. Und auch eine langfristige Lösung ab der kommenden Spielzeit 2024/25 ist in den finalen Zügen. Da dürfen sich die Fans freuen."