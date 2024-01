Mit sofortiger Wirkung: Bergischer HC verpflichtet polnischen Kreisläufer

Der Bergische HC nimmt mit sofortiger Wirkung einen polnischen Kreisläufer unter Vertrag. Dieser soll entlasten und stabilisieren.

Der 22-jährige Kreisläufer Antoni Doniecki, der in der polnischen Orlen Superliga für den Erstligisten Piotrcovia Trybunalski aufgelaufen ist, erhält bis zum Saisonende in der Handball-Bundesliga einen Vertrag bei den Bergischen Löwen und soll ab sofort die angespannte personelle Lage auf der Kreisläufer-Position entlasten.

Der 1,92 Meter große und 109 Kilo schwere Pole, der in der laufenden Spielzeit in Polen in bislang 17 Partien 66 Tore und 13 Assists auf seinem Konto verbuchen konnte, steht BHC-Trainer Jamal Naji bereits ab dem am heutigen Montag (15. Januar) beginnenden Vorbereitungsauftakt auf die Restrunde in der HBL zur Verfügung.

"Antoni ist hungrig und will sich auf höchstem Niveau beweisen. Er kennt seine geplante Rolle und kann sich damit voll identifizieren. Es ist gut für uns, auf der wichtigen Position des Kreisläufers nun wieder Optionen zu haben", zeigt sich Naji erleichtert.

BHC-Geschäftsführer Jörg Föste meint: "Antoni bringt Talent und die physischen Voraussetzungen mit, um uns schnell helfen zu können. Wir werden ihn jetzt zügig mit unseren Systemen vertraut machen, damit er in der Rückrunde zu einem entlastenden und somit stabilisierenden Faktor werden kann."