"Mit seiner Entwicklung zufrieden": Dresden holt Harres vorzeitig aus Ulm zurück

Phil Harres kehrt vorzeitig vom SSV Ulm zu Dynamo Dresden zurück. Der Leihvertrag des 20-Jährigen war eigentlich bis 2023 datiert, doch jetzt machte der Zweitliga-Absteiger von einer Rückhol-Klausel Gebrauch.

Phil Harres will in der kommenden Saison für Dynamo Dresden auf Torejagd gehen. IMAGO/Eibner

Harres ist zurück bei Dynamo Dresden. Der 20-jährige Stürmer war in der vergangenen Saison an den in der Regionalliga Südwest spielenden SSV Ulm ausgeliehen und hätte dort auch im kommenden Jahr auflaufen sollen, doch nun zog Dynamo eine vereinbarte Rückholoption.

Die Leihe hat sich sowohl für den Spieler als auch für den SSV Ulm und die SG Dynamo Dresden gelohnt. Ralf Becker

In Ulm hatte sich Harres schnell als Stammspieler etabliert und erzielte in 34 Regionalliga-Spielen acht Treffer. Auch im Landespokal lief es für den Stürmer rund, in sechs Spielen war er gleich neunmal erfolgreich. Somit ist die Rückhol-Aktion der nächste logische Schritt, wie auch Dresdens Geschäftsführer Sport, Ralf Becker, gegenüber Vereinsmedien bestätigte. "Wir sind mit der Entwicklung von Phil Harres zufrieden, er hat seine Sache in der Regionalliga wirklich gut gemacht", so Becker. "Die Leihe hat sich sowohl für den Spieler als auch für den SSV Ulm und die SG Dynamo Dresden gelohnt."

Vor seiner Leihe nach Ulm war Harres, der im Jugendbereich bereits für Borussia Dortmund, den VfL Bochum und Preußen Münster spielte, zwei Jahre in der U 19 der Sachsen aktiv, zu einem Einsatz in der Profimannschaft kam er bislang allerdings nicht. Dies soll sich nun ändern.