Mit seinem Führungstor beginnt Bülters Blütezeit

Nach seinem Tor zum 2:1 drehte Marius Bülter gegen den SV Sandhausen auf (kicker-Note 1). Neben ihm taten sich beim Schalker 5:2-Kantersieg zwei weitere Spieler hervor, auf die es auch im Jahresendspurt besonders ankommen wird.

Nach dem Führungstreffer des SV Sandhausen zuckten die Schalker zusammen. Wird die Mannschaft, die in der ersten Hälfte ohne ihren verlässlichsten Torjäger Simon Terodde (Muskelverletzung) durch stümperhaftes Verhalten beim Torabschluss aufgefallen war, tatsächlich in der Lage sein, das Ruder gegen den Abstiegskandidaten noch herumzureißen? Noch dazu mit dem Wissen, in den vorherigen Wochen offensiv eher schwach agiert zu haben? Die Gelsenkirchener lieferten bis zum Abpfiff in beeindruckender Weise den Beweis dafür, dass sie dazu durchaus in der Lage sind. Beim 5:2-Erfolg taten sich besonders drei Spieler hervor.

Rodrigo Zalazar: Er war für den formschwachen und ohnehin kurzfristig wegen einer Prellung ausgefallenen Kapitän Danny Latza in die Startelf gerückt und von Beginn an die auffälligste Figur im Angriffsspiel. Seine riesengroße Kopfballchance wusste er noch nicht zu verwerten (45.), dafür war es ihm vergönnt, nach einem spektakulären Spielverlauf (fünf Tore in 18 Minuten, allein drei Treffer innerhalb von 240 Sekunden) mit seinem ersten Ligator für den Schlusspunkt zum 5:2 zu sorgen.

Thomas Ouwejan: Er hatte nach dem 0:1 entscheidenden Anteil an der Wende, die er mit dem 1:1 selbst einleitete. Das eminent Wichtige an diesem Ausgleich war, dass er nicht allzu lange auf sich warten ließ. Wäre er dem FC Schalke nicht nur rund elf Minuten nach dem Rückstand gelungen, hätte das für steigende Nervosität und Verkrampfung im Lager der Königsblauen sorgen können. So aber hatte Ouwejans Treffer das Zeug zum Brustlöser nach zuvor mehrmals vergebenen Torchancen.

Marius Bülter: Bis zur 64. Minute hätte es wohl kaum einer für möglich gehalten, dass Bülter noch zum Matchwinner avancieren würde. Im ersten Durchgang ließ er die Treffsicherheit vermissen, zudem wirkte er auch insgesamt unkonzentriert - festzumachen an der Art, wie er in der 41. Minute im Mittelfeld erst den Ball verlor und im folgenden Zweikampf gelbwürdig gegen Bashkim Ajdini einstieg. Doch mit seinem Treffer zur 2:1-Führung (64.) begann in diesem Heimspiel Bülters Blütezeit - er wurde mit der kicker-Note 1 Zweitligaspieler des Tages. Der Stürmer begünstigte Sandhausens Eigentor zum 3:1 maßgeblich und sorgte mit einem sehenswerten Hackentor für die Entscheidung zum 4:2. Obendrein glänzte der Doppeltorschütze als direkter Vorlagengeber zum 5:2 durch Zalazar.

Auf Zalazar und Ouwejan, allen voran jedoch auf Bülter wird es auch im Jahresendspurt verstärkt ankommen, zumal dem Top-Torjäger Simon Terodde wegen der Muskelverletzung ein mehrwöchiger Ausfall droht. Bis Weihnachten bekommen es die Königsblauen noch mit dem FC St. Pauli, dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV zu tun.

