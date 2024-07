Mit sechs Olympiasiegerinnen: Frankreich finalisiert Olympia-Kader

Frankreichs Nationalcoach Olivier Krumbholz hat sein Aufgebot für die Olympischen Spiele in Paris finalisiert - und überracht mit einer Entscheidung. Insgesamt sechs Spielerinnen haben die Chance den Titel der Olympischen Spiele von Tokio zu verteidigen.

Olivier Krumbholz hat sich auf seine Spielerinnen bei Olympia festgelegt. Während bei Déborah Lassource von Anfang ihre Rolle als Trainingspartnerin klar war, musste der französische Cheftrainer sich für 14 Stammspielerinnen und drei Reserevespielerinnen entscheiden.

Bei den Olympischen Spielen werden Cléopatre Darleux und die beiden Olympiasiegerinnen aus Tokio Oriane Ondono und Grace Zaadi Deuna das Reservere-Trio bilden.

Ein Mix aus Jugend und Erfahrung

"Die Liste der 17 Spielerinnen war recht einfach zu erstellen, abgesehen von einer Position, auf der es wirklich drei sehr gute Spielerinnen gab, die miteinander konkurrierten, und wir mussten uns entscheiden", blickte Krumbholz auf den Entscheidungsprozess zurück.

"Die Auswahl des '14 + 3'-Kaders war viel komplexer, da wir uns noch sehr weit im Vorfeld des Turniers befinden und sich noch einiges ändern kann. Ich habe ein Team mit Jugend und Erfahrung zusammengestellt, mit dem Ziel, viel physische Stärke zu haben", so der Cheftrainer weiter.

"Es ist ein Kollektiv, das bei den Olympischen Spielen bewaffnet und gefährlich sein wird, auch wenn es auf einigen Positionen junge Spielerinnen geben wird. Es gibt Erfahrung in diesem Kollektiv, das ich letztendlich als ausgeglichen empfinde", führte Krumbholz weiter aus. "Ich denke eher über 17 als über 14 Spieler nach und weiß, dass ich dass die Spielerinnen, die derzeit als Ersatzspielerinnen identifiziert wurden, sich weiterarbeiten werden, sie haben die ihnen zugeteilte Position akzeptiert und bereiten sich gleichzeitig darauf vor, eine wichtige Rolle zu spielen, falls es dazu kommen sollte."

Testspiele gegen Rekordeuropameister

Am 12. Juni starteten Les Bleus zunächst mit einem intensiven Trainingsprogramm - Laufen, Krafttraining und Handball waren die Schlüsselwörter in diesem ersten Modul des Sommers. In der ersten Juliwoche testete der Gastgeber gegen Norwegen. Im ersten Duell setzte es eine deutliche Niederlage gegen den Rekordeuropameister. Die zweite Partie konnte Frankreich für sich entscheiden. Nach einer kurzen Pause startet dann in Rennes am 11. Juli die finale Vorbereitungsphase mit einem Testspiel am 13.07. gegen Angola in der Glaz-Arena zu Cesson-Sévigné.

Ab dem 18. Juli ist man noch einmal in der Maison du Handball zu Creteil vor den Toren der Hauptstadt. Der Einlass ins Olympische Dorf erfolgt am 20. Juli, das Auftaktmatch bei den Spielen von Paris ist am 25. Juli gegen Ungarn einen Tag vor der Eröffnungsfeier. Weitere Vorrundengegner sind die Niederlande, Brasilien, Angola und Spanien.

chs

Olympiakader Frauen Frankreich

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 Laura Glauser TW 20.08.1993 CSM Bukarest.ROU 99 Hatadou Sako TW 21.10.1995 Györi Audi ETO.HUN 8 Coralie Lassource LA 01.09.1992 Brest Bretagne Handball 6 Chloe Valentini LA 19.04.1995 HB Metz 31 Lucie Granier RA 11.06.1999 HB Metz 3 Alicia Toublanc RA 03.05.1996 SCM Ramnicu Valcea 21 Orlane Kanor RL 16.06.1997 Rapid Bukarest.ROU 27 Estelle Nze Minko RL 11.08.1991 Györi Audi ETO.HUN 22 Tamara Horacek RM 05.11.1995 Krim Ljubljana.SLO 2 Meline Nocandy RM 25.02.1998 Brest Bretagne Handball 20 Laura Flippes RR 13.12.1994 HB Metz 34 Lena Grandveau RR 21.01.2003 Neptunes de Nantes 32 Sarah Bouktit KM 27.08.2002 HB Metz 26 Pauletta Foppa KM 22.12.2000 Brest Bretagne Handball 29 Oriane Ondono KM 14.04.1996 Brest Bretagne Handball

Reservespielerinnen

Nr. Name Pos. Geb. Verein 16 Cleopatre Darleux TW 01.07.1989 vereinslos 10 Grace Zaadi Deuna RM 07.07.1993 CSM Bukarest.ROU 29 Oriane Ondono KM 14.04.1996 Brest Bretagne Handball

Erweiterter Kader