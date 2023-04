Mit sechs Jahren ging es los: Oehmichen verlängert bei Dynamo

Jonas Oehmichen hat fast sein gesamtes Leben bei Dynamo Dresden verbracht. Daran wird sich erstmal auch nichts ändern. Das Eigengewächs hat sich langfristig an den Klub gebunden.

Die Geschichte von Jonas Oehmichen ist etwas für alle Fußballromantiker. Das Mittelfeldtalent wurde 2004 nicht nur in Dresden geboren. Sondern er schlug bereits als Sechsjähriger in Dynamos Nachwuchsakademie auf und hat dort das Kicken gelernt. Mittlerweile hat er alle Teams der Nachwuchsabteilung durchlaufen und feierte bereits 2022 sein Debüt bei den Profis.

In dieser Saison hat der 19-Jährige neben seinen Einsätzen in der A-Junioren-Bundesliga bereits sechs Spiele in der 3. Liga zu verzeichnen. Kein Wunder also, dass Dynamo den Vertrag mit dem Eigengewächs vorzeitig bis 2028 verlängert hat. Sein vorheriges Arbeitspapier hatte noch eine Laufzeit bis 2025.

Becker: "Fleiß, Lernbereitschaft und Engagement"

"Jonas hat bei uns im Nachwuchs in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen, die er mit viel Fleiß, Lernbereitschaft und Engagement auch jetzt im Profibereich konsequent weiterverfolgt", wird Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker vom Verein zitiert. "Wir sind uns sicher, dass er mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter hervorragend zu Dynamo Dresden passt und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm die nächsten Schritte zu gehen."

"Ich bin sehr glücklich und unheimlich dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein mit der Verlängerung entgegenbringt", freut sich Oehmichen. Das möchte ich natürlich unbedingt in den nächsten Jahren zurückzahlen. Ich konzentriere mich jetzt erst einmal auf das Hier und Jetzt, möchte weiter Minuten sammeln und mich weiterentwickeln und werde alles dafür tun, dass wir als Team eine erfolgreiche Saison spielen."