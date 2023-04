Mit Schick in den Endspurt? Rolfes: "Guten Mutes, dass das klappt"

Rechtzeitig vor den englischen Wochen mit den Viertelfinal-Spielen gegen Union Saint-Gilloise lichtet sich bei Bayer 04 das Lazarett. Selbst bei Dauer-Patient Patrik Schick gibt es günstige Zeichen dafür, dass der Torjäger nach Monaten des Leidens im Saisonendspurt noch ein Faktor werden kann.

Kerem Demirbay, der nach seiner Einwechslung auf Schalke wegen Patellasehnenproblemen den Platz wieder vorzeitig hatte verlassen müssen, absolvierte am Dienstag große Teile des Mannschaftstrainings. Eine Rückkehr des Mittelfeldspielers in das Spieltagsaufgebt steht in dieser Woche in Aussicht. Relativ sicher am Sonntag in Wolfsburg, "wenn er die Trainingsbelastung gut verkraftet, vielleicht schon am Donnerstag", wie Geschäftsführer Simon Rolfes erklärt.

Beim Abschlusstraining vor dem Europa-League-Viertelfinale gegen Saint-Gilles war Demirbay genauso dabei wie Stürmer Adam Hlozek, der zuletzt wegen eines Infekts fehlte, und Verteidiger Piero Hincapie, der gegen Frankfurt wegen einer schmerzhaften Prellung an der Hüfte ausgewechselt worden war.

Im anstehenden Europa-League-Hinspiel wird auch Nadiem Amiri, den Beschwerden am Oberschenkel plagten, wieder bereitstehen. Der Mittelfeld-Allrounder stieg bereits am Freitag wieder ein und ist einsatzfähig. Somit verfügt Xabi Alonso um ein paar Alternativen mehr vor den vier Knackspielen gegen die Belgier sowie Wolfsburg und den Viertplatzierten aus Leipzig, in denen Bayer die Chance wahren möchte, sich noch für die Champions League zu qualifizieren.

Schick ist "auf einem ganz guten Weg"

So schnell wie das Quartett wird Patrik Schick, der seit Anfang November fast durchgehend wegen Leistenbeschwerden ausfiel, noch nicht zurückkehren. Doch der x-te Anlauf des tschechischen Torjägers gibt zumindest ein bisschen Anlass zur Leverkusener Hoffnung, dass der Mittelstürmer in dieser Saison doch noch wichtig werden könnte.

Momentan arbeite der Nationalspieler mit dem Athletik-Team individuell auf dem Platz. "Die Belastung wird gesteigert und er ist weiter schmerzfrei", weiß Rolfes zu berichten, "er ist auf einem ganz guten Weg."

Dieser soll den 27-Jährigen dahin führen, im Endspurt dieser Spielzeit noch ein echter Faktor zu werden. Im Mai, wenn Bayer - vorausgesetzt die nächsten vier Partien verlaufen erfolgreich - noch eine doppelte Chance auf ein Champions-League-Ticket besitzen könnte, soll Schick wieder entscheidende Tore schießen statt Aufbautraining zu absolvieren. "Wir sind ganz guten Mutes, dass das klappt", zeigt sich Rolfes optimistisch.

Es wäre das nächste positive Signal dafür, dass es Schick und Bayer gelingen könnte, diese Saison aus Leverkusener Sicht doch noch mit einem Happy End abzuschließen.