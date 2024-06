Mit Schalke-Star: Die meistgekaufte Elf im Football Manager 2024

Florian Wirtz - LM - Bayer Leverkusen

In der Elf der meistgekauften Spieler gehört Florian Wirtz zu den alten Hasen - mit gerade einmal 20 Jahren! Auch im Spiel ein Ausnahmetalent, das Bayer Leverkusen derzeit selbstverständlich nur in Ausnahmefällen verkaufen will. IMAGO/Sven Simon