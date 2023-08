Mit sattem Gewinn: Wolfsburg verkauft van de Ven an Tottenham

Nach zwei Jahren beim VfL reichen die Wolfsburger Micky van de Ven (22) in die Premier League zu den Tottenham Hotspur weiter - mit sattem Gewinn.

Eine Überraschung ist der Abgang nicht, zu stark waren die Leistungen von Micky van de Ven in der vergangenen Saison, zu groß die geweckten Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Am Ende bekamen die Tottenham Hotspur den Zuschlag, die für den noch bis 30. Juni 2027 an Wolfsburg gebundenen Verteidiger im Gesamtpaket wohl rund 50 Millionen Euro auf den Tisch legen, Bonuszahlungen inklusive. In London erhält der 1,93 Meter große Linksfuß ein Arbeitspapier bis Sommer 2029.

"Es waren zwei schöne, intensive Jahre und eine auf allen Ebenen erfolgreiche Zusammenarbeit. Micky hat für den VfL Wolfsburg immer vollen Einsatz gezeigt, hat hart gearbeitet und eine herausragende Entwicklung genommen", kommentiert VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer den Transfer in einer Vereinsmitteilung.

Im Sommer 2021 war van de Ven vom FC Volendam nach Niedersachsen gewechselt. Gerade einmal 3,5 Millionen Euro musste der VfL in die Niederlande überweisen. In seiner ersten Saison kam van de Ven fünfmal in der Bundesliga zum Zug, der große Durchbruch folgte in der vergangenen Spielzeit. Van de Ven war aus Wolfsburgs Abwehr nicht mehr wegzudenken, lediglich eine Gelbsperre am 30. Spieltag verhinderte die "perfekte" Saison. Die 33 Bundesliga-Einsätze ging der Niederländer alle über die volle Distanz (kicker-Notenschnitt 3,30, ein Tor, zwei Assists). Dabei war er mit einem Topspeed von 35,97 km/h der schnellste Innenverteidiger der Liga und der elftschnellste Spieler insgesamt.

Wolfsburger Weitsicht

Die Wolfsburger bewiesen Weitsicht und verlängerten Anfang März den Vertrag mit van de Ven vorzeitig bis 2027, das Gehalt des Shootingstars wurde deutlich angehoben und an sein Standing im Kader angepasst. Eine Ausstiegsklausel besaß das Arbeitspapier nach kicker-Informationen nicht.

"Für mich gehen zwei fantastische Jahre bei einem wunderbaren Verein zu Ende. In Wolfsburg habe ich mich als Mensch und als Fußballer weiterentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen können. Ich werde mich immer mit großer Freude an das, was wir gemeinsam erlebt und erreicht haben, erinnern und ich werde meine Mitspieler, den Staff, das Management und alle Mitarbeitenden sehr vermissen", so van de Ven.

Bei den Spurs wird sich van de Ven schnell akklimatisieren müssen, um eines seiner gesteckten Ziele zu erreichen: die EM 2024 in Deutschland. Bei der Winter-WM in Katar hatte er es bereits in den vorläufigen Kader geschafft, im nächsten Sommer wäre der Verteidiger dann gerne auch im endgültigen Oranje-Aufgebot dabei. Dafür braucht van de Ven aber vor allem Spielzeit.