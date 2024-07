Mit Sammer, Pizarro und Wörns: Der TSV Grünwald startet in der Bayernliga

Wenn der TSV Grünwald am 20. Juli als Aufsteiger in der Bayernliga Süd an den Start geht, werden auch drei bekannte Namen mit dabei sein. David Wörns, Leon Sammer und Gianluca Pizarro haben prominente Väter.

David Wörns ist aus der Defensive des TSV Grünwald nicht wegzudenken. IMAGO/Lackovic