Mit Sallai und Schade - Freiburg zurück auf dem Platz

Nach dem Aus für Japan und Südkorea ist kein Spieler des SC Freiburg mehr bei der Weltmeisterschaft im Einsatz. In der ersten Trainingswoche nach dem dreiwöchigen Urlaub ist beim Sport-Club aber nur ein Rumpfkader auf dem Platz.

Als es für die Freiburger am Montagnachmittag zurück an den Ball ging, hatten ihre Teamkollegen Ritsu Doan und Woo-Yeong Jeong noch mal einen Auftritt in Katar. Doan stand bei Japan in der Startelf, war allerdings bereits ausgewechselt, als sein Team gegen Kroatien im Elfmeterschießen verlor. Jeong kam bei Südkoreas Niederlage gegen Brasilien gar nicht zum Einsatz. Für beide steht nun die Heimreise an, beziehungsweise der Urlaub, den auch die bereits zuvor ausgeschiedenen Matthias Ginter, Christian Günter und Daniel-Kofi Kyereh schon angetreten haben.

Sallai und Schade sind schon zurück

Sie fehlten beim Trainingsstart in Freiburg genauso wie die meisten anderen Nationalspieler, die nach dem letzten Bundesligaspiel des Jahres gegen Union Berlin noch auf Länderspielreisen waren. Sie haben ebenfalls noch frei. Nur Roland Sallai, der mit Ungarn spielte, und Kevin Schade, der für die deutsche U 21 im Einsatz war, sind schon wieder zurück beim Sport-Club. Sallai hat nach seiner mehrwöchigen Pause wegen einer Augenbodenfraktur noch Aufholbedarf, Schade hatte in diesem Jahr monatelang wegen einer Buchmuskelverletzung gefehlt.

"Keine Notlösungen, sondern konstruktive Lösungen"

Zunächst wird der Sport-Club mit einem gemischten Kader aus Bundesliga- und Drittligamannschaft trainieren, und die U 23 bekommt wiederum Unterstützung aus der U 19, die seit Samstag auch in der Winterpause ist. Schon vor dem 4:1-Sieg gegen Union hatte Trainer Christian Streich angekündigt, dass es für die Spieler individuelle Pläne geben wird, je nach Turnierdauer in Katar oder anderweitigen Länderspielen. Auch bei den Testspielen werden die Kader gemischt. Das Drittliga-Team testet immer einen Tag nach den Profis bei verschiedenen Gegnern in der Schweiz. "Das sind keine Notlösungen, sondern konstruktive Lösungen", erklärte Streich.

Erster Testgegner ist der Schweizer Erstligist FC Luzern, der am Freitag (14 Uhr) zu einem nicht-öffentlichen Testspiel nach Freiburg kommt. Vor Weihnachten wird es noch zwei weitere Freundschaftsspiele gegen den Karlsruher SC (16. Dezember) und Young Boys Bern (22. Dezember) geben, zu denen ebenfalls keine Zuschauer zugelassen sind, die aber auf der SC-Webseite im Livestream gezeigt werden. Weihnachten hat dann der gesamte Kader noch mal frei, bevor es Anfang Januar ins zehntägige Trainingslager nach Sotogrande (Spanien) geht.