Mit Ruhe und Köpfchen: Götze sammelt Pluspunkte

Mario Götze, Frankfurts Matchwinner gegen Mainz, sorgt für einen denkwürdigen Abend - und liefert schlagende Argumente in einem verschärften Konkurrenzkampf.

Ungewohntes erlebte Mario Götze als Siegtorschütze zum Frankfurter 1:0 gegen Mainz gleich in zweifacher Hinsicht. Zum einen war der 31-Jährige per Kopf erfolgreich, was Götze im DAZN-Interview schmunzelnd kommentierte: "Das ist ja nicht gerade meine Spezialität."

Bei meiner Körpergröße hätte ich gedacht, dass es noch weniger sind. Mario Götze

Zum anderen erzielte der Weltmeister von 2014 den einzigen Treffer der Partie. Das war in der Bundesliga bislang überhaupt erst einmal vorgekommen: Am 13. Spieltag der Saison 2011/12 beim 1:0-Erfolg des BVB im Topspiel beim FC Bayern. Im Rhein-Main-Duell markierte Götze nun sein 61. Bundesligator und schraubte die Zahl seiner Kopfballtreffer damit auf sieben. "Bei meiner Körpergröße hätte ich gedacht, dass es noch weniger sind", erklärte der 1,76-Meter-Mann anschließend launig.

Rückkehrer Skhiri dürfte auf der Doppel-Sechs wieder gesetzt sein

Freilich musste sich Götze keineswegs in die Höhe schrauben, um den Abpraller mit der Stirn über die Linie zu drücken, nachdem er zuvor per Fuß an 05-Keeper Robin Zentner gescheitert war. "Den reinzuköpfen, war dann nicht mehr schwer", urteilte Trainer Dino Toppmöller trocken.

Wobei der Fußballlehrer seinen Matchwinner längst nicht nur wegen dessen einer spielentscheidenden Aktion lobte: "Mario war ballsicher, hat unserem Spiel damit Ruhe gegeben, und er hat auch defensiv fleißig agiert, was uns sehr geholfen hat." Durchaus also ein weiteres Bewerbungsschreiben des Routiniers als Teil der Doppel-Sechs neben Shootingstar Hugo Larsson (19). Allerdings dürfte in dieser Rolle perspektivisch der vom Afrika-Cup zurückgekehrte Ellyes Skhiri wieder gesetzt sein.

Wohin mit Götze?

Wohin mit Götze? Diese Frage stellt sich demnächst dann zwangsläufig, da sich Toppmöllers Optionen auch in der Offensive deutlich erhöhen, etwa in Person von Fares Chaibi oder Neuzugang Donny van de Beek. Ein sich abzeichnendes Luxusproblem, dem man sich am Main naturgemäß liebend gerne stellt. F

ür Götze spreche dabei in jedem Fall seine vielseitige Verwendbarkeit, stellte Sportvorstand Markus Krösche schon des Öfteren klar: "Mario ist ein sehr intelligenter Spieler, der uns auf verschiedenen Positionen im Mittelfeld gut zu Gesicht stehen kann. Sei es offensiv oder etwas tiefer."

Erst recht, wenn die gegen Mainz bewiesene Torgefährlichkeit hinzukommt, die ihm Toppmöller "schon zuletzt im Training" attestierte und die Götze "gerne noch häufiger" nachweisen dürfe. Egal mit welchem Körperteil, aber Hauptsache mit Köpfchen.