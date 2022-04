Mit Rowe und fünf Neuen: DEB startet Phase zwei der WM-Vorbereitung

Mit dem Nürnberger Trainer Tom Rowe als Assistent an der Bande sowie fünf neuen Spielern auf dem Eis geht die deutsche Nationalmannschaft in ihre ersten WM-Tests vor eigenem Publikum.

Der 65-jährige Amerikaner Rowe, der über enorme Erfahrung - unter anderem als ehemaliger NHL-Coach und General Manager - verfügt, verstärkt vor den Länderspielen am Donnerstag (19.30 Uhr) und Samstag (15.00 Uhr) in Rosenheim gegen die Schweiz den Stab von Bundestrainer Toni Söderholm.



Zudem rücken die Verteidiger Mario Zimmermann (Straubing ) und Marcus Weber (Nürnberg) sowie die Stürmer Tobias Eder, Alexander Ehl (beide Düsseldorf) und Stefan Loibl (Skelleftea/Schweden) in den Kader.

Fokus auf Tempo und Spiel ohne Puck

"Wir haben jetzt ein paar neue und auch mehr Spieler dabei. Das gibt uns die Chance, etwas mehr zu rotieren", sagte Söderholm: "Der Fokus in unserer Arbeit wird weiterhin auf dem Spiel ohne Scheibe liegen. Es geht darum, die richtigen Entscheidungen auf hohem Tempo zu treffen. Das passt gut zusammen mit unserem Gegner in den beiden Spielen."



Mit weiteren Kandidaten für die WM in Finnland (13. bis 29. Mai) ist der Bundestrainer in Kontakt. Einige erhalten nach ihrem Ausscheiden aus den Play-offs eine Pause, andere kurieren noch Verletzungen aus. Auch die deutschen NHL-Stars Philipp Grubauer, Moritz Seider und Tim Stützle, die mit ihren Teams die Play-offs verpassen werden, erklärten bereits ihre Bereitschaft, an der WM teilzunehmen.

Der Kader im Überblick:

Tor: Andreas Jenike (Iserlohn), Nikita Quapp (Krefeld), Niklas Treutle (Nürnberg).

Abwehr: Tim Bender, Marcus Weber (beide Nürnberg), Tobias Fohrler (Ambri-Piotta/SUI), Leon Hüttl, Fabio Wagner (beide Ingolstadt), Johannes Huß (Schwenningen), Luca Münzenberger (University of Vermont/NCAA), John Rogl (Augsburg), Mario Zimmermann (Straubing).

Sturm: Alexander Blank, Laurin Braun (beide Krefeld), Tobias Eder, Alexander Ehl (beide Düsseldorf), Tim Fleischer, Daniel Schmölz (beide Nürnberg), Mirko Höfflin, Daniel Pietta, Samuel Soramies (alle Ingolstadt), Taro Jentzsch (Iserlohn), Dominik Kahun (Bern/SUI), Alexander Karachun (Schwenningen), Danjo Leonhardt (Salzburg/AUT), Stefan Loibl (Skelleftea/SWE).