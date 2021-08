Mit Riedle, Freund und Podolski - So plant RTL den Donnerstagabend

Die Mediengruppe RTL sicherte sich die Übertragungsrechte für die UEFA Europa League und die UEFA Conference League. Acht Top-Spiele zeigt der Sender jeweils am Donnerstagabend mit einem neuen Konzept.

Mit Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen treten in dieser Saison zwei deutsche Teams in der UEFA Europa League an, in der neu eingeführten UEFA Conference League wird voraussichtlich Union Berlin vertreten sein. Die Übertragungsrechte für die beiden Wettbewerbe sicherte sich die RTL-Gruppe. Am Donnerstagabend geht der Sender ab dem 16. September mit einem neuen Konzept auf Sendung und will jedes Mal acht Top-Spiele aus beiden Wettbewerben zeigen.

Welche Spiele zeigt RTL?

Pro Spieltag gibt es bei RTL maximal acht Partien aus beiden Wettbewerben zu sehen. Frank Robens, Bereichsleiter Sport bei RTL, betont, man werde stets Partien mit deutscher Beteiligung auswählen und sich ansonsten an den Begegnungen der Top-Teams orientieren. Außerdem gibt es eine Konferenz mit allen acht Partien.

Wo sind die Spiele zu sehen?

Die Sendergruppe hat drei Optionen: Den Hauptsender RTL, den Spartensender Nitro und die eigene Streamingplattform TV Now. Ein festes Übertragungsmuster gibt es nicht: Welche Spiele wo zu sehen sind, soll von Spieltag zu Spieltag entschieden werden. Alle acht Partien sind auf TW Now zu sehen, das Top-Spiel - in der Regel mit deutscher Beteiligung - frei empfangbar auf Nitro oder RTL. Klar ist bislang: Der Start der Gruppenphase beider Wettbewerbe am 16. September wird auf Nitro zu sehen sein. Alle Partien, die RTL nicht überträgt, sollen auf uefa.com zu sehen sein.

Wann laufen die Spiele?

Sowohl Europa League als auch Conference League werden donnerstags um 18.45 Uhr und 21 Uhr angepfiffen. Die Vorberichterstattung beginnt bei RTL aber schon ab 17.30 Uhr. Dann bilden Moderatorin Anna Kraft, Kommentator Robby Hunke, Fußball-Nostalgiker Arnd Zeigler und Ex-Nationalspieler Lukas Podolski "Die Viererkette" - eine Spieltagsshow, die vor den 18.45-Uhr-Spielen ausgestrahlt wird.

Wer kommentiert?

RTL setzt im Free-TV auf das bewährte Duo aus Kommentator Marco Hagemann und Co-Kommentator Steffen Freund, Europameister von 1996. Neu dabei ist der 1990er-Weltmeister Karl-Heinz Riedle, der auf Ex-Nationaltorhüter Roman Weidenfeller als RTL-Experte folgt und gemeinsam mit Laura Papendick aus den Stadien moderiert. Außerdem sitzen in den Kommentatorenkabinen: Christina Graf, Michael Born, Christoph Stadtler, Cornelius Küpper, Christian Straßburger, Heiko Waßer und Klaus Veltmann.