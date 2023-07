"Mit Respekt und Selbstvertrauen": Fiedler startet mit der VfB-U-21

Die Mercedesstraße in Stuttgart - Bad Cannstatt ist wieder mal eine Baustelle. Diesmal sogar im doppelten Sinne. Denn sowohl die Straße selbst, als auch der VfB Stuttgart II werden derzeit umgebaut: Mit neuem Trainer und elf neuen Spielern.

Bei der höchsten Ausbildungsmannschaft des Bundesligisten ist es derzeit eine größere Baustelle: Neben acht externen Neuzugängen sowie drei Aufrückern aus der U 19 hat seit 25. Juni auch ein neuer Cheftrainer das Kommando. Wobei Markus Fiedler, der Nachfolger von Frank Fahrenhorst, für die VfB-Verantwortlichen kein neuer Trainer im eigentlichen Sinne ist. Der 36-Jährige ist seit 2015 beim VfB und weiß daher, wie man Talente formt und fördert. Bewiesen hat er das vor allem die letzten drei Jahre, als er mit der VfB-U-17 zweimal eine nahezu perfekte Saison spielte und 2022 mit dem 2005er Jahrgang erst im Finale unglücklich Schalke 04 im Elfmeterschießen unterlag.

Angefangen hat Fiedler vor acht Jahren in der U 13. Damals schon mit vier Spielern, die er auch jetzt wieder trainiert. Sein damaliger Kapitän war Jakov Suver; Babis Drakas und Lukas Laupheimer konnte er überzeugen, zum VfB zu wechseln, und auch Mattis Hoppe ist einer derjenigen, die unter ihm bereits trainiert haben. "Diese Jungs begleite ich schon länger. Das ist natürlich eine besondere Situation für mich, sie jetzt wieder trainieren zu dürfen." Und auch wenn am Ende das Ziel dasselbe ist, "nämlich erfolgreich Fußball spielen", ist die U 21 für Fiedler ein komplett neues Aufgabengebiet.

Die Etablierten und Erfahrenen

Es gilt, Abläufe, Spieler und Staff kennenzulernen und natürlich eine Mannschaft zu formen, die im Wettkampf in der Regionalliga Südwest bestehen kann. Große Hilfen sind da vor allem die Etablierten und Erfahrenen im Team. Mit Dominik Draband, Alex Groiß, Dominik Nothnagel und Jonas Weik tauscht er sich regelmäßig aus. "Die Jungs sind wichtige Ansprechpartner für mich, und ich hole mir von ihnen auch Feedback zu meiner Arbeit, um mich zu verbessern und die besten Entscheidungen im Sinne der Mannschaft zu treffen.”

Auch der aktuell in Berlin weilende Patrick Kapp (Reha nach Kreuzbandriss) ist ein wichtiger Ansprechpartner für Fiedler. Wenn alles optimal läuft, ist Kapp im August wieder zurück an der Mercedesstraße. Bis dahin absolviert er seine Reha bei Union Berlin und hat gleichzeitig auch Freundin und Kind bei sich. Ein Umstand, der sicher zur optimalen Heilung beiträgt.

Das Training mit Familienvätern ist überhaupt neu für Fiedler. "Auch wenn am Ende überall Fußball gespielt wird, ist es doch eine andere Situation, wenn Spieler mit Ende 20 oder Väter vor einem stehen. Das hatte ich in der U 17 natürlich nicht." Trotz dieser fehlenden Erfahrung, geht er seine Aufgabe mit "Respekt aber gleichzeitig auch genügend Selbstvertrauen" an.

Seit Montag hat Fiedler seine Jungs im Schwarzwald versammelt. In Lautenbach wird bis Samstag weiter an Fitness und Form gearbeitet. Wie auch schon in den ersten drei Wochen mit langen und intensiven Einheiten. Die machten sich am vergangenen Samstag, beim Test gegen Drittligist Freiburg II allerdings nicht bemerkbar. 0:0 hieß es nach 60 gespielten Minuten. Nach dem 4:0 Sieg gegen den VfR Mannheim der nächste gute Auftritt der U 21. Und einer, der Hoffnung macht, dass es Markus Fiedler gelingt, die Baustelle U 21 erfolgreich zu beheben.