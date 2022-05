Mit Rekordgehalt: Packers halten Alexander

ITK #12: Seahawks im Deutschland-Spiel und unsere Top-Kader nach NFL Draft & Free Agency

Endlich steht die Paarung des ersten Deutschland-Spiels der NFL am 13.11. in München fest: Die Tampa Bay Buccaneers mit Super-Star Tom Brady müssen gegen die Seattle Seahawks ran. Was wir von diesem Duell – und den weiteren Spielen der „International Series” der NFL – halten, besprechen Detti, Shuan, Mario und Kucze in der neuen Folge von „Icing the kicker”. Weitere Themen sind u.a. die Sechs-Spiele-Sperre für DeAndre Hopkins von den Arizona Cardinals sowie der Rückblick auf den NFL Draft in Las Vegas. Welche Teams unserer Meinung nach jetzt – vier Monate vorm Start der neuen Saison – richtig gut aufgestellt sind? Hört selbst… Die nächste Folge von „Icing the kicker” gibt es am 19. Mai. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire