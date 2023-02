Mit Profi-Erfahrung aus der Krise? RW Koblenz leiht Vunguidica aus

Der FC Rot-Weiß Koblenz, Tabellenschlusslicht der Regionalliga Südwest, darf sich über namhafte Verstärkung im Kampf gegen den Abstieg freuen. José Pierre Vunguidica wechselt von der SpVgg Unterhaching nach Koblenz.

Beim FC Rot-Weiß Koblenz blickt man derzeit wohl nur ungern auf die Tabelle. Nach einer besorgniserregenden ersten Saisonhälfte liegt Rot-Weiß mit nur zehn Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Das rettenden Ufer ist schon acht Punkte entfernt, weshalb sich die Vereinsführung kurz vor dem Ende der Wintertransferperiode gezwungen sah, personell noch einmal nachzurüsten. In der Regionalliga Bayern ist man nun beim derzeitigen Spitzenreiter SpVgg Unterhaching fündig geworden und konnte José Pierre Vunguidica bis zum Sommer ans Deutsche Eck lotsen.

Mehr zur Regionalliga Südwest Startseite

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Der 33-jährige ehemalige angolanische Nationalspieler (17 Länderspiele) bringt viel Erfahrung mit ins Stadion Oberwerth, wovon auch die vielen jungen Spieler profitieren sollen. Der Offensivmann hat in seiner Karriere unter anderem 19 Zweit- und 147 Drittligaspiele bestritten, auch 25 Erstliga-Minuten für den 1. FC Köln stehen in seiner Vita.

„Wir sind froh, dass wir José nach Koblenz holen konnten. Wir werden von seiner Erfahrung und Qualität profitieren", ist sich Trainer Adrian Alipour sicher. Der Neu-Rot-Weiße findet am Deutschen Eck eine Station in der Nähe seiner Kölner Wahlheimat und fiebert der sportlichen Herausforderung entgegen: "Ich bin ein ehrgeiziger Spieler. Deshalb war es mir wichtig, eine Aufgabe anzugehen, bei der es um etwas geht, und in Koblenz geht es um einiges", will der 33-Jährige alles geben, um seinen Anteil zur Mission Klassenverbleib beizutragen.

Für Vunguidica ist der Wechsel nach Koblenz gleichbedeutend mit einer Rückkehr in die Heimatregion, von wo aus er im Jahr 2005 mit dem Wechsel vom VfL Oberbieber in den Nachwuchs des 1. FC Köln einen entscheidenden Karriereschritt machte.