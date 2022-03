Mit Premium-Partner: Chargers holen Mack aus Chicago

Die Trade-Tage in der NFL gehen weiter. Nach zwei Quarterbacks wechselt nun einer der profiliertesten Defensivspieler der Liga das Team - und bildet fortan in Los Angeles mit einem Nebenmann ein äußerst gefährliches Duo.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport am Donnerstag berichtet, haben sich die Los Angeles Chargers die Dienste von Star-Pass-Rusher Khalil Mack gesichert. Für den 31-Jährigen schicken die Chargers einen Zweitrunden-Pick des diesjährigen Drafts sowie einen Sechstrunden-Pick 2023 zu den Chicago Bears, wo Mack in den vergangenen vier Jahren spielte.

Das explosive Kraftpaket wechselt damit bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere das Team via Trade. 2018 hatten die Bears Mack für mehrere Draft-Picks - darunter zwei First Rounder - von den Oakland Raiders geholt, wo er 2016 zum Defensive Player Of The Year gewählt worden war.

Jetzt hören! Die neue Folge "Icing the kicker" zu den Mega-Trades in der NFL

ITK #8: Rodgers, Wilson, Wentz: Die irren Deals in der NFL Verrückt, verrückter, NFL! Die letzten Tage in der Liga waren wild. Unter anderem haben die Quarterbacks Russell Wilson und Carson Wentz in Blockbuster-Trades die Teams gewechselt. Wir helfen euch in dieser Folge, den Überblick über die Geschehnisse der letzten Tage zu behalten. Kucze, Detti und Shuan von der Footballerei sowie Grille vom kicker sprechen über die Transfers von Russell Wilson zu den Denver Broncos und Carson Wentz zu den Washington Commanders. Zusätzlich ist natürlich auch die Vertragsverlängerung von Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers ein Thema, die ihm zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte der NFL macht. Aber auch die tragische Geschichte von Calvin Ridley, der wegen eines Vergehens gegen die Wett-Regeln der NFL für ein Jahr gesperrt wurde, wird angesprochen. Genauso wie die Verteilung der Franchise Tags einzelner Teams und der prominent besetzte Markt der Free Agents. Schnallt euch an: In dieser Episode geht es um Millionen. Hunderte Millionen! Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es am 24. März.

Nach dem Trade hatten die Bears Mack vorübergehend zum bestbezahlten Defensivspieler der NFL-Geschichte gemacht. Mittlerweile hat diesen Titel Aaron Donald von den Los Angeles Rams inne. Den einstigen Rekordvertrag übernehmen die Chargers Berichten zufolge nun komplett, Mack soll für die drei Jahre Restlaufzeit knapp 64 Millionen US-Dollar kassieren. In der vergangenen Saison hatte er in Chicago verletzungsbedingt nur sieben Spiele absolvieren können.

Die Verpflichtung der Chargers darf wohl auch als Reaktion auf den Wechsel von Russell Wilson zu den Denver Broncos gesehen werden. Die AFC West, in der die Chargers spielen, ist nun durchgehend mit hochkarätigen Quarterbacks bestückt, auf die Mack nun Jagd machen soll. Dafür hat er in Joey Bosa einen hochkarätigen Partner. Gemeinsam dürften Bosa und Mack in der kommenden Saison zu den gefährlichsten Pass-Rush-Duos der NFL zählen.