Mit positiven Gefühlen und guter Energie den "EM-Flow" mitnehmen

Die deutsche Frauen-Nationalelf will das Ticket für die WM 2023 in Australien und Neuseeland buchen. Das könnte bereits am Samstag klappen, dazu braucht es aber einen Patzer Serbiens. Den "EM-Flow" gilt es nun mitzunehmen.

Die DFB-Frauen haben eine tolle Europameisterschaft in England gespielt und viele Fans in Deutschland mitgenommen, auch wenn es am Ende mit dem Titel nicht klappte. Aber die Euphorie ist immer noch da, das zeigte auch das Auftakttraining der Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg, rund 2000 Menschen waren am Dienstag im Stadion am Brentanobad in Frankfurt.

Für die Spielerinnen natürlich eine tolle Bestätigung der Leistungen. "Das war ein tolles Gefühl, vor so einer Kulisse zu trainieren, das war etwas sehr Besonderes. Wir waren auch total geflasht und haben versucht, diese Energie aufzusaugen und ein gutes Training zu machen. Zudem wollen wir auch weiter mit dem Fans in Kontakt bleiben, das hat viel Spaß gemacht", sagte Klara Bühl auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Und Svenja Huth stimmte ein: "Wir haben nach der EM viele, viele Rückmeldungen von begeisterten Fans bekommen, was uns natürlich freut - das wurde auch gestern nochmal durch das öffentliche Training bestätigt. Es war toll, dass so viele da waren und uns sehen wollten."

Quali-Spiele in der Türkei und Bulgarien

Am Donnerstagnachmittag geht es für die deutsche Mannschaft dann per Flug Richtung Türkei, wo am Samstag (14.45 Uhr, LIVE! bei kicker) das vorletzte WM-Qualifikationsspiel auf dem Programm steht. Die DFB-Frauen führen die Gruppe H zwei Spieltage vor Ende mit drei Punkten vor Serbien an. Sollten also die Serbinnen am Freitag gegen Portugal nicht gewinnen, könnten die DFB-Frauen mit einem Sieg in der Türkei bereits das WM-Ticket buchen.

Die EM, beziehungsweise das verlorene Finale gegen England, spielt jetzt erstmal keine große Rolle. "Natürlich blickt man mal zurück, aber jetzt steht die WM-Qualifikation im Fokus. Wir wollen uns gut auf die Türkei und Bulgarien vorbereiten", sagte Huth, die versicherte: "Wir fliegen mit positiven Gefühlen, einer guten Energie und Vorfreude auf Samstag in die Türkei."

Mit dem "Flow" aus der EM will die Mannschaft von Voss-Tecklenburg nun also den letzten Schritt in Richtung WM gehen. Vielleicht ja schon am Samstag in der Türkei ...