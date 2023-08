Mit Pokal-Euphorie ins Derby? "Es war ein schönes Wochenende"

Der Coup gegen den VfL Bochum sorgte bei Arminia Bielefeld nach vielen Rückschlägen mal wieder für etwas Euphorie. Nun wartet in der 3. Liga das Derby gegen Preußen Münster - für Trainer Mitch Kniat spielt der Pokal dabei keine Rolle mehr.

Zwei Abstiege in zwei Jahren, ein riesiger Umbruch im Sommer samt neuem Trainer. Zwar blieb Vereinsikone Fabian Kloß Arminia Bielefeld für den Neuanfang in der 3. Liga erhalten, sportlich missglückte der Auftakt mit einer 1:3-Niederlage in Dresden dennoch. Nach all den Rückschlägen sorgte der überraschende Erfolg gegen den VfL Bochum in der ersten DFB-Pokalrunde für lange nicht gekannte Glücksgefühle bei den Ostwestfalen. Genau eine Woche später (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) kann die Arminia die gute Stimmung nun mit in die Liga nehmen - im Derby gegen Aufsteiger Preußen Münster.

Arminia-Coach Mitch Kniat will vor dem prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell allerdings nichts mehr von dem Pokalspiel wissen: "Als die neue Woche angefangen hat, haben wir sofort gesagt: Es war ein schönes Wochenende, und damit ist das Wochenende dann auch beendet", stellte der 37-Jährige auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag klar. "Von einem Sieg gegen Bochum kannst du dir in der Meisterschaft gar nichts kaufen. Wir haben es komplett beiseitegeschoben. Ich muss da auch niemanden bremsen, die Jungs sind immer fokussiert, wollen immer alles geben."

Mizuta fehlt gesperrt - Geerkens wieder eine Option

Einer, der mit seinem verwandelten Elfmeter seinen Anteil am Pokalerfolg gegen den Bundesligisten hatte, fehlt jedoch am Samstag: Neuzugang Kaito Mizuta muss aufgrund einer Roten Karte aus dem Saison-Auftakt gegen Dresden zuschauen, ansonsten kann Kniat gegen den Aufsteiger aus dem Vollen schöpfen. Nach einer Hüftverletzung ist auch Tom Geerkens zurück im Mannschaftstraining: "Er ist Anfang der Woche teilaktiv eingestiegen, hintenraus konnte er alles mitmachen. Er meinte, es hat sich alles gut angefühlt, deswegen bin ich da sehr positiv", berichtete Kniat.

Mit den Münsteranern wartet auf die Arminia nicht nur ein Aufsteiger , sondern ein Lokalrivale, wie Bielefelds Trainer weiß: "Es ist kein gewöhnliches Spiel. Das ist ein Derby. Wir wissen, was das vor allem auch für unsere Fans bedeutet. Klar geht es am Ende nur um drei Punkte, aber es ist ein besonderes Spiel für uns alle." Auf dem Rasen erwartet der DSC-Coach einen aus einer Fünferkette heraus kompakt agierenden Gegner, der aufgrund seiner schnellen Angreifer gut umschalten kann: "Ich denke, dass wir das Spiel machen müssen, was gegen Bochum nicht der Fall war."

Arminia testet Duo im Training: "Der Eindruck war sehr gut von beiden"

Nach dem missglückten Liga-Auftakt gegen Dresden folgten für die Bielefelder ein mühsamer 2:0-Sieg im Westfalenpokal sowie der Coup gegen Bochum - für Kniat stecken seine Bielefelder noch in der Findungsphase: "Wir haben eine junge Mannschaft und werden immer wieder Rückschläge verkraften müssen. Wir sind am Anfang der Saison und da ist noch viel Luft nach oben." Für das Derby ist der Bielefeld-Trainer hochmotiviert: "Wir wollen wieder an unser Maximum gehen."

Womöglich stößt demnächst auch noch der ein oder andere Neuzugang zum Kader. In dieser Woche trainierten die beiden Probespieler Jan Boller (zuletzt Linzer ASK) und Ilay Elmkies (zuletzt TSG Hoffenheim) beim DSC mit. Kniat lobte das Duo: "Der Eindruck war sehr gut von beiden, sie haben sich gut präsentiert." Boller und Elmkies sollen am Freitag noch einmal mit der Mannschaft eine Einheit absolvieren, am Wochenende wollen die Bielefelder dann entscheiden, "in welche Richtung es geht".