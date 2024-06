Mit Piszczek, ohne Bender: Neues BVB-Trainerteam steht

Borussia Dortmund geht nicht nur mit einem neuen Cheftrainer, sondern auch mit einem neuen Trainerteam in die Saison 2024/25. Mit Lukasz Piszczek kehrt ein alter Bekannter zurück.

Wieder vereint beim BVB: Nuri Sahin (li.) und Lukasz Piszczek, hier im Sommer 2022 in Dortmund. IMAGO/Kirchner-Media

Borussia Dortmunds Trainerteam für die bevorstehende Saison steht - und ist auf allen Positionen neu besetzt. Nuri Sahin, der offiziell zum 1. Juli als neuer Cheftrainer übernimmt, stehen künftig die Co-Trainer Joao Tralhao, Ertugrul Arslan und Lukasz Piszczek zur Seite, während Sven Bender und Sebastian Geppert ihre Posten aufgeben.

Mit dem 43-jährigen Tralhao und dem 44-jährigen Arslan hatte Sahin bereits beim türkischen Erstligisten Antalyaspor zusammengearbeitet, ehe er als Co-Trainer von Edin Terzic zum BVB zurückkehrte. Sein ehemaliger Mitspieler Lukasz Piszczek, der den BVB im Juli 2021 verlassen hatte, war zuletzt in seiner polnischen Heimat bei LKS Goczalkowice als Spielertrainer aktiv.

"Uns ist es gelungen, mit Joao, Ertugrul und Lukasz ein Trio zusammenzustellen, das viele Kompetenzen und gute Ideen mitbringt und Nuri gut zuarbeiten wird", sagt Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. "Wir sind davon überzeugt, dass sie mit ihren unterschiedlichen Stärken dabei helfen werden, eine erfolgreiche Saison zu spielen."

Sahin: "Ich hätte sehr gerne mit Sven weitergearbeitet"

Bender, der mit Sahin im Winter zum BVB zurückgekehrt war, steht nach BVB-Angaben "aufgrund seines privaten Umfelds und seiner persönlichen Trainerentwicklung" nicht mehr zur Verfügung. Auch für Geppert, der seit 2013 in verschiedenen Positionen bei der Borussia tätig war, ist Schluss.

"Ich möchte mich bei Sven und Sebastian für unsere Zusammenarbeit bedanken", wird Sahin vom BVB zitiert. "Jetzt freue ich mich auf das neue Team und den täglichen Austausch mit drei Fachmännern, die ich menschlich und inhaltlich enorm schätze. Mit Joao und Ertugrul habe ich bei Antalyaspor bereits zusammengearbeitet. Und Lukasz war für mich die erste Wahl, nachdem klar war, dass Sven den BVB zur neuen Saison leider verlassen wird. Zu ihm habe ich eine spezielle Verbindung, ich hätte sehr gerne mit Sven weitergearbeitet."

Sahin wird mit 35 Jahren der jüngste im BVB-Trainerteam sein, Piszczek ist 39. "Wir haben in unseren Gesprächen schnell ein großes Vertrauensverhältnis aufgebaut", sagt Sportdirektor Sebastian Kehl. "In dieser Konstellation ist unser Trainerteam um Nuri sehr gut aufgestellt. Die drei werden uns dank ihrer verschiedenen Erfahrungswerte in unterschiedlichen Bereichen helfen, unsere Ziele zu erreichen."