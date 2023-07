Mit Pellegrini schließt sich ein Kreis: Isco geht zum Stadtrivalen

Isco (31) scheint bereit, endlich wieder sportliche Schlagzeilen zu schreiben. Der spanische Mittelfeldspieler unterzeichnete am Mittwochabend einen Einjahresvertrag bei Real Betis.

Mitte Juli hatte Isco mit einem Interview in der "Marca" ordentlich Staub aufgewirbelt. In seinem ersten Interview seit fünf Jahren berichtete der 38-malige spanische A-Nationalspieler (zwölf Tore) von "ungeheuerlichen" Verhandlungen mit Union Berlin und Handgreiflichkeiten mit Sevillas Ex-Manager Monchi. Der grundsätzlich begnadete Fußballer stellte aber auch klar, dass er möglichst schnell wieder Rasen unter den Schuhen spüren wolle.

Seit dem 26. Juli hat Isco auch wieder einen Arbeitgeber: Nachdem er die erste Halbserie der Saison 2022/23 beim FC Sevilla verbracht hatte, geht der langjährige Profi von Real Madrid nun für Stadtrivale Real Betis auf Tore- und Punktejagd. Bei den Andalusiern unterzeichnete Isco einen Einjahresvertrag bis 30. Juni 2024.

Zuletzt wurde in Spanien spekuliert, ob Isco womöglich die Vertretung von David Silva (Kreuzbandriss) bei Real Sociedad einnehmen könnte. Am Ende geht der Champions-League-Experte (fünf CL-Triumphe mit Real) aber nicht in "seinem" Wettbewerb im Baskenland an den Start, sondern spielt in der Saison 2023/24 Europa League.

Und unter seinem Förderer: Manuel Pellegrini, seit 1. August 2020 im Amt und noch mit einem Arbeitspapier bis 2026 ausgestattet, brachte Isco einst groß raus. Der Chilene hatte vor seinem Wechsel zu Manchester City (2013 bis 2016) für rund zweieinhalb Jahre den FC Malaga trainiert. Dort ging Iscos Stern auf, 2012 wurde er als "Golden Boy" (bester U-21-Spieler Europas) ausgezeichnet und wechselte 2013 als amtierender U-21-Europameister zu Real Madrid.

Kehrt unter Pellegrini der Spaß am Fußball zurück?

Isco gewann mit den Königlichen neben den CL-Pokalen alleine viermal die Klub-WM, dreimal die spanische Meisterschaft, dreimal den UEFA-Supercup, einmal die Copa del Rey und dreimal die Supercopa. Doch die gewünschte Hauptrolle kam ihm in Madrid zu selten zu, in Sevilla wurde sein Vertrag kurz vor Weihnachten dann sogar aufgelöst.

Unter Pellegrini soll endlich der Spaß am Fußball zurückkehren. Ausreichend Erfahrung bringt Isco ohnehin mit: 331 La-Liga-Einsätze (51 Tore, 50 Assists) sowie 78 in der Champions League (zehn Treffer, zwölf Vorlagen) sprechen für sich.