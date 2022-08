Mit oder ohne Kalajdzic und Sosa gegen Köln?

Beim 3:0 im Testspiel gegen den FC St. Gallen verzichtete Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo auf seine beiden Topspieler Sasa Kalajdzic und Borna Sosa. Ob die beiden am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel in Köln zum Kader gehören, ist momentan nicht absehbar.

Beim morgendlichen Aufwärmtraining der Mannschaft vor dem Übungsspiel gegen den Schweizer Erstligisten waren sowohl Kalajdzic als auch Sosa mit von der Partie. Als die Partie am Nachmittag angepfiffen wurde, fehlten die beiden im Kader und übten individuell auf dem Nebenplatz. Die beiden Freunde sollten zum einen geschont und zum anderen vor einem möglichen Verletzungspech geschützt werden. Ob sie am Sonntag in der Liga für den VfB noch einmal auflaufen, ist momentan völlig offen.

Wolverhampton will Kalajdzic - Bergamo Sosa

In den kommenden Tagen wird sich die Zukunft von Kalajdzic und Sosa entscheiden. Der Angreifer steht in Kontakt mit den Wolverhampton Wanderers, der linke Flügelmann mit Atalanta Bergamo. Allerdings sind nach kicker-Informationen bisher nur Rahmenbedingungen verhandelt und abgesprochen worden. Eine erste unverbindliche Offerte des Premier-League-Klubs wird mit 15 Millionen Euro beziffert, das der Italiener soll sich bei rund 12 Millionen bewegen. Beide Summen sind weit von den Vorstellungen der Schwaben entfernt, die bisher bei beiden Profis rund 25 Millionen aufgerufen haben. Alles, was nicht an die 20 herankommt, dürfte einen Transfer unwahrscheinlich machen. Dass Wolverhampton und Bergamo nachlegen, gilt als sicher.

Einsatz am Sonntag in Köln fraglich

Die Drähte glühen, entsprechend können sich jederzeit neue Entwicklungen ergeben. Auch kurzfristig, was wiederum die Partie des VfB am Sonntag beim 1. FC Köln betrifft. Gut möglich, dass diese Dienstreise die letzte des kongenialen Duos werden wird. Womöglich wird Matarazzo je nach Entwicklung sogar auf beide verzichten. Soweit sei es allerdings noch nicht, meint Sven Mislintat. "Es sind momentan viele Gerüchte im Umlauf. Aber es gibt de facto keine offiziellen Angebote", erklärt der Sportdirektor, der deswegen einen Einsatz nicht ausschließt. "Wenn das der gleiche Stand wäre am Wochenende, spielen beide. Ganz klar - wenn Rino sie aufstellt."

Im anderen Fall dürfte Luca Pfeiffer die Position von Kalajdzic im Sturm übernehmen. Gegen St. Gallen erzielte der Neuzugang vor 1000 Zuschauern mit dem 2:0 sein erstes Tor in einem Spiel für den VfB. Die linke Seite würde außerdem wohl wieder an Silas fallen, der seinen kroatischen Kollegen schon in dessen jüngster Verletzungspause und in der Vorbereitung vertreten hat. Nikolas Nartey, der gegen die Schweizer links begann und das 1:0 erzielte, wäre ebenfalls eine mögliche Alternative gewesen. Doch der dänische U-21-Nationalspieler, der zuletzt schon wegen einer Knöchelverletzung pausiert hatte, musste in der ersten Hälfte angeschlagen ausgewechselt werden. Die genaue Schwere der Oberschenkelverletzung sei noch nicht klar einzuordnen. Man ist allerdings optimistisch, dass es kein Muskelfaserriss ist.