Mit obligatorischer Abschreck-Klausel: Cubarsi verlängert bei Barca

Er war ein Lichtblick in dieser Saison des FC Barcelona: Pau Cubarsi (17). Nun haben die Katalanen den Vertrag mit ihrer Abwehr-Hoffnung vorzeitig verlängert. Inklusive astronomischer Ausstiegsklausel.

Ende November hatte Pau Cubarsi für den FC Barcelona noch in der Youth League gespielt, was in seinem Alter vollkommen gewöhnlich ist. Mitte März spielte der junge Innenverteidiger dann aber plötzlich für Barcas A-Mannschaft in der Champions League - und räumte bei seinem Debüt im Achtelfinal-Rückspiel gegen die SSC Neapel (3:1 nach 1:1 im Hinspiel) quasi alles ab.

Solch ein Talent, auch noch aus der berühmten eigenen Jugendschmiede La Masia, wollte Barca langfristig an sich binden - und hat deshalb nun Nägel mit Köpfen gemacht. Am Donnerstagmittag verkündete der entthronte spanische Meister die Vertragsverlängerung mit Cubarsi.

Fortan ist Cubarsi theoretisch 500 Millionen Euro schwer

Der 1,84 Meter große Rechtsfuß, dessen Vertrag beim FCB zuvor bis 2026 gültig gewesen war, verlängerte vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2027. Mit der Unterschrift wird eine entsprechende Gehaltserhöhung einhergehen, auch eine massive Erhöhung der in Spanien üblichen Ausstiegsklausel. Sollte ein anderer Verein Cubarsi aus dessen Vertrag kaufen wollen, müsste er nun 500 Millionen Euro auf den Tisch liegen. Eine Abschreck-Klausel, alles andere als untypisch für junge Hoffnungsträger des FC Barcelona oder bei Real Madrid.

In einer Barca-Saison, in der Trainer Xavi, der seinen Posten im Sommer nun doch nicht räumen wird, schon mehreren jungen Talenten einiges an Spielzeit gestattet hat - beispielsweise Außenverteidiger Hector Fort, Stürmer Marc Guiu, dazu ist Flügelangreifer Lamine Yamal längst Leistungsträger - ist Cubarsi bisher die Entdeckung schlechthin. Seit Ende Januar ist der 17-Jährige in der Innenverteidigung der Katalanen gesetzt - und daraus vorerst kaum wegzudenken. Schon gar nicht mehr wegzukaufen.