Mit nur acht Stürmern: Münchner Rumpftruppe besiegt Aufsteiger Bietigheim

Der EHC Red Bull München schaffte am Dienstagabend ohne Cheftrainer Don Jackson und mit einem um mehrere junge Talente ergänzten Rumpfkader einen in dieser Besetzung durchaus überraschenden 2:0-Erfolg gegen Aufsteiger Bietigheim.

Ex-Meister München hat sich erfolgreich aus der Corona-Quarantäne zurückgemeldet. Die Oberbayern gewannen nach vier Spielverlegungen nach mehreren COVID-19-Infektionen gegen die Bietigheim Steelers. Durch den achten Saisonerfolg verkürzte München seinen Rückstand auf Spitzenreiter Adler Mannheim wieder. Bietigheim hingegen steckt nach seiner vierten Niederlage in Serie im unteren Tabellendrittel fest.



Austin Ortega (49.) brachte die Hausherren in der vorgezogenen Partie des 48. Spieltags in Führung. Die Entscheidung zugunsten der Münchner führte Maximilian Daubner (58.) kurz vor Schluss bereits ins leere Bietigheimer Tor herbei.

Die Hausherren waren in der Partie mit zahlreichen Jungprofis sowie drei extra neu lizenzierten Debütanten angetreten - Thomas Heigl, Marlon Wolf sowie Verteidiger Daniel Schweiger (alle 19). Insgesamt mussten die Münchner auf satte 14 Stammkräfte verzichten und konnten gerade einmal acht Stürmer aufbieten.