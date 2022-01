Mit NHL-Erfahrung: McIntyre soll Haie in die Play-offs führen

Die Kölner Haie haben David McIntyre verpflichtet. Der Kanadier kommt vom finnischen Klub SaiPa in die Domstadt und soll mithelfen, die Haie in die DEL-Play-offs zu führen.

McIntyre erhält bei den Haien einen Vertrag bis Saisonende und wird mit der Rückennummer 26 auflaufen. "Wir freuen uns über die Verpflichtung von David McIntyre. Er kommt mit einiger Erfahrung in europäischen Top-Ligen zu uns und wird unserem Kader mehr Tiefe und Qualität in dieser Phase der Saison geben", wird Chefcoach Uwe Krupp auf der Klub-Website zitiert.

McIntyre: "Team hat bereits das nötige Potenzial gezeigt, um erfolgreiche Play-offs zu spielen"

Die Kölner Haie belegen in der Tabelle der DEL derzeit den zehnten Rang und damit den letzten Platz, der zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigt. McIntyre soll nun mithelfen, die Play-offs zu sichern und den Abstand zu der Abstiegszone zu halten. "Es ist sportlich und finanziell eine sehr komplizierte Phase", sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter, "wir wollen unserem Team - und damit dem gesamten Klub - helfen. Deshalb diese Verpflichtung bis Ende der Saison."

"Ich freue mich, ein Teil der Haie zu werden. Das Team hat in dieser Saison bereits das nötige Potenzial gezeigt, um erfolgreiche Play-offs zu spielen. Ich will alles Nötige dafür tun, dass uns das gelingt", erklärte der Neuzugang.

McIntyre wurde im NHL-Entry-Draft 2006 in der fünften Runde von den Dallas Stars gewählt, entschied sich zunächst aber für eine Karriere im US-amerikanischen College-Eishockey (NCAA). Es dauerte bis 2011, ehe er für die Minnesota Wild sein NHL-Debüt feiern durfte. Insgesamt kam er in der besten Eishockey-Liga der Welt auf sieben Einsätze (ein Tor, ein Assist). Ab 2014 suchte der Center sein Glück dann in Europa.

Bires verlässt Köln Richtung Bad Nauheim

Verlassen hat die Kölner Haie dagegen Andrej Bires. Der Neffe von Otto Sykora wechselt zum Kooperationspartner nach Bad Nauheim. Bires bereitete in 19 Spielen für den KEC vier Treffer vor.