Mit NHL-Erfahrung: Grizzlys Wolfsburg verpflichten Mueller

Die Grizzlys Wolfsburg haben Stürmer Peter Mueller verpflichtet. Der 35-Jährige bringt reichlich NHL-Erfahrung mit und unterschreibt bis Saisonende.

Die Grizzlys Wolfsburg haben auf die verletzungsbedingten Ausfälle der vergangenen Wochen reagiert. Mit Peter Mueller kommt ein Spieler mit jeder Menge Erfahrung. Zuletzt spielte der US-Amerikaner beim Spengler Cup in Davos für den HC Ambri-Piotta aus der Schweiz. Beim aktuellen Tabellensechsten der DEL unterschreibt der Stürmer nun einen Vertrag bis Saisonende.

In insgesamt 297 Partien (63 Tore, 97 Assists) stand Mueller auch in der NHL auf dem Eis. Die meisten davon absolvierte er im Trikot der Phoenix Coyotes, die ihn beim NHL-Draft 2006 an achter Stelle gezogen hatten. Zudem lief er in der besten Liga der Welt für Colorado Avalanche und die Florida Panthers auf. Es folgten ab 2013 unter anderem Stationen in der Schweiz und in Tschechien.

Grizzlys freuen sich über Soforthilfe

Grizzlys-Geschäftsführer und -Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf ist voll des Lobes für den 35-jährigen Neuzugang: "Wir bekommen einen überaus erfahrenen Spieler, der über viele Jahre hinweg auf sehr hohem Niveau erfolgreich gespielt hat. Auch seine Statistiken sprechen für sich. Ein großer Vorteil ist zudem, dass er im Sturm vielseitig eingesetzt werden kann, sich im Spielbetrieb befindet und dadurch auch keinerlei Probleme haben wird, sich schnell zu integrieren.“

Nach dem knappen 3:2-Sieg bei den Löwen Frankfurt absolviert der DEL-Sechste sein nächstes Spiel am morgigen Freitag bei den Iserlohn Roosters (LIVE! bei kicker.de).