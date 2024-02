Mit Neuzugang, aber ohne Grazioli: Hüttenberg trifft auf Vinnhorst

Handball-Zweitligist TV 05/07 Hüttenberg muss zu ungewohnter Zeit ran: Die Mittelhessen empfangen heute um 19.30 Uhr Aufsteiger TuS Vinnhorst im Sportzentrum Hüttenberg. Nach der Pleite in Lübbecke möchte der TVH zu Hause wieder zu alter Stärke zurückfinden.

Stefan Kneer möchte mit dem TVH zurück in die Erfolgsspur. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Die richtigen Schlüsse zu ziehen, um wieder zur gewohnten Leistung in Abwehr und Angriff zurückzukehren, lautete die Devise nach der deutlichen 22:33-Niederlage in Lübbecke, bei der das Team laut TVH-Trainer Stefan Kneer "einen gebrauchten Tag" erwischt hatte.

Gegen Aufsteiger TuS Vinnhorst wollen die Blau-Weiß-Roten ihre über den Saisonverlauf gesehene Leistungssteigerung nun wieder unter Beweis stellen und dem heimischen Publikum zeigen, "dass wir es besser können", so Kneer.

Vinnhorst kommt mit Selbstvertrauen

Die Hannoveraner stehen derzeit auf dem vorletzten Platz und konnten bisher lediglich vier der zwanzig Partien für sich entscheiden. Der vierte Sieg gelang aber am letzten Wochenende, als man den TSV Bayer Dormagen zu Hause mit 30:26 schlagen konnte.

Ende der letzten Woche gab es gute und schlechte Nachrichten beim TV Hüttenberg: Am Montag wird erstmals Neuzugang Paul Ohl im Kader stehen, den der TVH eigentlich für die kommende Saison verpflichtet hatte.

Neuzugang dabei, Grazioli fällt aus

Aufgrund des Abgangs von Robin Leunissen und der Verletzungsmisere im Rückraum, konnten sich die Verantwortlichen aber kurzfristig mit dem VfL Gummersbach einigen, dass der talentierte 20-Jährige schon jetzt zum Team der Mittelhessen stößt und bereits gegen Vinnhorst unterstützen kann.

Fehlen wird dagegen Torhüter Leonard Grazioli, der sich am Knie verletzt hat und mehrere Wochen ausfallen wird. Für ihn rückt Simon Böhne in den Kader. Der Einsatz von Paul Kompenhans ist nach seiner Fuß-Operation im Dezember noch fraglich.

"Dürfen und werden Vinnhorst nicht unterschätzen"

Stefan Kneer sagt: „In den letzten Heimspielen haben wir sehr gut gespielt und bisher auch immer gegen direkte Konkurrenten gewonnen. Das ist auch unser Ziel für Montag. Nichtsdestotrotz dürfen und werden wir Vinnhorst nicht unterschätzen."

"Sie haben ihr letztes Spiel gewonnen und konnten dadurch Selbstvertrauen tanken. Ihr Spielstil hat sich durch den Ausfall von Falk Kolodziej etwas geändert. Es übernehmen nun mehr Spieler die Verantwortung, aber wir sind auf alles vorbereitet und wollen nach dem Auftritt in Lübbecke wieder an unsere vorherige Leistung anknüpfen und zwei Punkte einfahren", so Kneer.