Mit Neuer und Rüdiger zum letzten Schritt

Die Sonne schien über dem Millerntor, als die Nationalelf ihre finale Einheit in Hamburg absolvierte, die Laune bei Hansi Flick passte sich dem Wetter an. Der Grund: Der Bundestrainer hat für den Flug am Nachmittag Richtung Nordmazedonien alle Mann an Bord.

Von der Nationalelf berichten Oliver Hartmann, Karlheinz Wild und Sebastian Wolff

Auch Manuel Neuer steht am Montagabend wieder zur Verfügung, wenn nach Möglichkeit vorzeitig das WM-Ticket gebucht werden soll. Antonio Rüdiger hatte das Abschlusstraining am Sonntag ausgelassen und stattdessen im Hotel trainiert - eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie Flick erklärt. "Er hat zuletzt viel gespielt und wir haben ohnehin lediglich etwas im regenerativen Bereich gearbeitet. Aber Toni ist einsetzbar."

Gleiches gilt für den Kapitän. Samstag noch hatte sich der DFB für die Übungseinheit im Volkspark HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes "ausgeliehen", weil Neuer noch pausiert hat, am Millerntor nun absolvierte er ein intensives Torwarttraining. Und das Ganze, wie Flick betont, "ohne Probleme. Es wird hinhauen bei ihm."

"Kleinigkeiten im Detail gefehlt"

Flick erneuerte während der Pressekonferenz aus dem Hamburger "Gastwerk" auch im Vorfeld der Reise nach Skopje einmal mehr sein im September gelebtes Credo. Die Nordmazedonier hatten der DFB-Elf Ende März, noch unter Joachim Löw, die einzige Niederlage dieser bisherigen Qualifikation zugefügt, der Fokus in der Spielvorbereitung aber liegt auf den eigenen Qualitäten. "Die Analyse des Rumänien-Spiels", betont der Coach, "hat gezeigt, dass in unserem Spiel sehr, sehr viel davon dabei war, was wir uns vorstellen. Am Ende haben Kleinigkeiten im Detail gefehlt, aber wir hatten enorme Mentalität, viel Zug im Spiel."

Und genau mit diesen Tugenden, ist Flick auch sicher, am Montag erfolgreich zu sein. "Natürlich", sagt er, "haben wir das Hinspiel analysiert, aber ich möchte gar nicht so sehr darüber reden, was wir besser machen müssen als im Hinspiel, sondern es geht darum, dass wir uns auf unsere Qualitäten besinnen."

Schwalben-Vorwürfe: Flick nimmt Werner in Schutz

In diesem Zuge bricht er, wie schon am späten Freitagabend, unmittelbar nach dem 2:1 gegen Rumänien, einmal mehr eine Lanze für den viel kritisierten Timo Werner. "Ich kann nicht ändern, was gerade passiert, ich kann nur sagen, dass er seine Aufgabe sehr gut erfüllt, dass er Wege in die Tiefe geht." Dass der Ex-Leipziger zudem erneut am Pranger steht, eine Schwalbe produziert zu haben, geht dem 56-Jährigen endgültig zu weit: "Bei einem Lauf in diesem Tempo reicht ein kleiner Kontakt, um zu Fall zu kommen", sagt er über die Szene mit dem Rumänen Burca. "Es ist nicht fair, bei dieser Szene über eine Schwalbe zu reden."

Werner bleibt der zentrale Fixpunkt in Flicks Offensive. Und die soll für den letzten Schritt Richtung Katar sorgen. "Wir haben immer gesagt, dass wir uns so schnell wie möglich qualifizieren wollen", betont Flick, "also wollen wir am Montag gewinnen."