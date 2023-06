Mit neuer Rückennummer: Schwäbe verlängert in Köln bis 2027

Aus dem Schnäppchen wurde ein "wichtiger Anker": Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Stammtorwart Marvin Schwäbe langfristig verlängert. Bedenkzeit brauchte er kaum.

Schwingt sich weiterhin für den 1. FC Köln in die Luft: Marvin Schwäbe. IMAGO/MIS

Marvin Schwäbe geht 2023/24 nicht in sein letztes Vertragsjahr beim 1. FC Köln. Stattdessen verlängerte die 28 Jahre alte Nummer eins ihr 2024 auslaufendes Arbeitspapier vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 - und trägt diese künftig auch auf dem Trikot: Bislang war Schwäbe mit der 20 auf dem Rücken aufgelaufen.

"Marvin ist für unser Spiel von großer Bedeutung", sagt FC-Geschäftsführer Christian Keller. "In der Defensive ist er ein sicherer Rückhalt für unsere Mannschaft, in der Offensive ein wichtiger Anker für unseren Spielaufbau. Seine gezeigten Leistungen und seine stetige Bereitschaft, sich weiter zu verbessern, sprechen dabei für sich. Hinzu kommt seine hohe Identifikation mit dem FC und unserer Mannschaft. Für die Erreichung unserer weiteren sportlichen Entwicklungsziele kommt Marvin deshalb eine tragende Rolle zu, die wir mit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung manifestieren."

Vor rund eineinhalb Jahren hatte Schwäbe im Laufe seiner ersten FC-Saison den damals verletzten Timo Horn zunächst vertreten, dann als Stammkeeper abgelöst. Seinen damaligen kicker-Notenschnitt von 2,64 - der beste unter den Bundesliga-Torhütern - konnte er 2022/23 zwar gerade in der Rückrunde mit am Ende 2,91 nicht ganz halten, dennoch gehörte der 1,90-Meter-Hüne damit zu den Stärksten seiner Zunft: Nur Gregor Kobel (Borussia Dortmund, 2,74) und Mark Flekken (SC Freiburg, 2,79) übertrumpften ihn knapp. Schwäbe absolvierte alle 34 Spiele, dazu sechs in der Europa Conference League.

"Es macht mich stolz, für den FC im Tor zu stehen"

"Für mich passt hier alles sehr gut zusammen. Der FC, die Stadt, unser Trainer-Team, unsere Mannschaft, unsere Fans - deswegen brauchte ich kaum Bedenkzeit für meine Entscheidung, meinen Vertrag hier zu verlängern", zitiert der FC Schwäbe. "Es macht mich stolz, für den FC im Tor zu stehen. Ich habe mich in den vergangenen zwei Jahren weiterentwickelt und freue mich, auch in Zukunft meine nächsten Schritte beim FC zu machen. Ich habe jedes Mal Gänsehaut, wenn ich bei Heimspielen vor der Südkurve stehe."

Klar ist: Seine Verpflichtung hat sich für die Kölner längst ausgezahlt. Schwäbe, der bei Kickers Offenbach, Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim ausgebildet wurde und 2015/16 als Leihspieler des VfL Osnabrück sein Profidebüt feierte, war 2021 ablösefrei vom damaligen dänischen Meister Bröndby IF gekommen.

Horn in Florenz auf der Liste

Horn ist zur neuen Saison für Schwäbe kein Konkurrent mehr. Der 30-Jährige verließ mit Ablauf der Saison nach 21 Jahren "seinen" Verein und sucht noch einen neuen Klub. Nach kicker-Informationen beschäftigt sich Serie-A-Klub AC Florenz mit ihm. Beim Conference-League-Finalisten steht Horn allerdings nicht ganz oben auf der Liste.