Mit neuen Details: Der große FC-Bayern-Jahresrückblick 2023

Recht viel turbulenter geht es nicht - und unterhält man sich mit langjährigen Beteiligten oder Begleitern des FC Bayern, lautet die fast einstimmige Meinung: Sowas gab’s noch nie. Last-Minute-Meisterschaft, Trainerwechsel während der Saison, Entlassungen hier und da. Doch der Reihe nach.

Deutschland verkorkst die Weltmeisterschaft in Katar, die Nationalspieler erhalten sofort nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase frei, dürfen in den Urlaub. Auch Trainer Julian Nagelsmann nimmt sich eine lange Auszeit, ähnlich wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Was bei den Bossen im Vorstand und im Aufsichtsrat sowie in Teilen der Mannschaft für Verwunderung sorgt. Die Folgen dessen sollen im Verlauf der Rückrunde dann offensichtlich werden. Derweil aber beschäftigt den Verein ein ganz anderes Thema: der Un- und Ausfall von Manuel Neuer.

Trainer Nagelsmann und Sportvorstand Salihamidzic beschließen, eine mindestens für die Rückrunde neue Nummer 1 zu verpflichten; in Sven Ulreich haben sie, anders ist es nicht abzuleiten, zu wenig Vertrauen. Dabei ist der loyale und zuverlässige Neuer-Vertreter doch für genau solche Umstände da. Die Münchner beschäftigen sich mit Kasper Schmeichel, stehen kurz vor einer Einigung, priorisieren dann aber Yann Sommer, den sie aus Mönchengladbach holen. Für Ulreich ein Schlag ins Gesicht. Ein erster - zumal der Schweizer den Erwartungen nur selten gerecht wird und den FCB schon nach einem halben Jahr wieder verlässt.

Der zweite folgt unmittelbar danach. Toni Tapalovic, der langjährige Torwarttrainer, wird in Neuers Abwesenheit freigestellt. Zum völligen Unverständnis von Neuer, Ulreich, einigen Spielern und, so erfuhr der kicker, Mitgliedern des Staffs. Die offiziell geäußerten Gründe seien bis heute nicht nachvollziehbar, heißt es beim FCB. Dass Nagelsmann und Tapalovic unterschiedlicher Auffassung sind, ist kein Geheimnis. Der Beschluss aber, unabhängig von Nachfolger Michael Rechner, trägt zur ohnehin schon verbreiteten Unruhe im Verein bei, wirkt sich auch auf das Team aus.

Trotz Erfolgen in der Champions League: In der Liga bricht Bayern ein

Darüber hinaus wird Serge Gnabry für seinen Trip nach Paris am Sonntag nach dem Rückrundenauftakt in Leipzig (1:1) öffentlich kritisiert, während Trainer Nagelsmann sich am selben Wochenende das Skirennen in Kitzbühel anschaut. Die Mannschaft registriert das sehr wohl. Es ist ein weiterer Punkt, der die ohnehin vorhandene Imbalance beim Deutschen Rekordmeister verstärkt und das Verhältnis Mannschaft/Führung belastet. Weil dann auch noch die Ergebnisse ausbleiben, bei drei Remis zum Start ins Jahr 2023, werden die Befürworter von Coach Nagelsmann weniger.

Zwar meistert der FCB bravourös das Champions-League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain; in der Liga aber bricht die Mannschaft zunehmend ein. Der Vorsprung auf Titelrivale Dortmund schmilzt und schmilzt. Was die Vereinsoberen nach kicker-Informationen - unter anderem - als Folge der mangelnden Wintervorbereitung ausmachen und als klaren Fehler der sportlichen Führung bewerten. Des Weiteren sollen die unterschiedlichen Systeme und verschiedenen fußballerischen Anforderungen so manche Profis verwirren.

Auch bei Salihamidzic und CEO Oliver Kahn kommen bezüglich Nagelsmann zunehmend mehr Zweifel auf; der junge Trainer sorgt für zu viele Themen abseits des Platzes. Allein das souveräne Weiterkommen gegen PSG verhindert mögliche Konsequenzen. Doch dann kommt das 1:2 in Leverkusen, der damit verbundene Verlust der Tabellenführung vor der Länderspielpause - und Nagelsmanns Skiurlaub.

Tuchel folgt auf Nagelsmann

Er mag vor der Niederlage grundsätzlich abgesprochen gewesen sein, allerdings wird die Einstellung des Trainers kritisch beäugt, nach so einem Ergebnis die Berge gegenüber dem Büro zu bevorzugen. Kahn und Salihamidzic sind außer sich, stellen am Montag und Dienstag nach der Sonntagsniederlage bei der Werkself alles infrage. Und kontaktieren Thomas Tuchel. Der heutige Cheftrainer rechnet am 28. März damit, dass der FCB nach einem möglichen Engagement im Sommer fragt. Doch die Bayernbosse werden schnell konkret, unterstreichen, dass sie ihn jetzt sofort wollen. Tuchel überlegt, sagt aber schnell Ja. Weil die Chance, Trainer beim FC Bayern zu werden, für ihn ein Sechser im Lotto sei. Beruflich wie persönlich. Und wollte er doch schon immer mal den Deutschen Rekordmeister von der Seitenlinie dirigieren.

Nagelsmann hingegen trifft das Aus hart und unerwartet. Als ihn der kicker nach ersten Gerüchten anruft, sagt er am Telefon, dass er bislang nur aus den Medien von den Spekulationen über seine Freistellung gelesen habe, vom FC Bayern jedoch bis 21.49 Uhr an besagtem Donnerstagabend noch nichts gehört habe. Am Freitag macht es der Verein dann offiziell.

Im Zuge dessen wird Thomas Tuchel als Nachfolger verkündet. Noch bevor der heute 50-Jährige seinen Vertrag unterschreibt, erfährt der kicker, wie Tuchel die Mannschaft einschätzt. Schon Ende März stellt sich für ihn die Frage, ob Joshua Kimmich tatsächlich ein Sechser ist. Und schon damals ist dem Chefcoach klar, dass die Bayern im Sommer zwingend einen hochkarätigen Mittelstürmer brauchen. Der Saisonendspurt sollte diese Einschätzung bestätigen.

Kahn und Salihamidzic müssen gehen

Die Bayern scheiden aus der Champions League und dem Pokal aus, in der Liga torkeln sie wie ein angeknockter Boxer durch die letzten Runden. Trainer Tuchel traut teilweise seinen Augen nicht - die Verfassung der Mannschaft schockiert ihn. Ob mental oder physisch. Dies bleibt auch den Bossen nicht verwehrt - der Schlag von Sadio Mané ins Gesicht von Leroy Sané ist ein weiteres Indiz dafür (anders als einst bei Ribéry und Robben), dass es in der Mannschaft nicht stimmt, dass die vorherige Führung ein völlig unharmonisches Gefüge zusammengestellt hat.

Und es ist kein Geheimnis: Ein FC Bayern in einem derartigen Zustand benötigt eine krasse Veränderung und deutliche Konsequenzen. Spätestens nach dem 33. Spieltag, als nach dem 1:3 gegen Leipzig niemand mehr mit dem Gewinn der Meisterschaft rechnet, werden die Weichen für die Zukunft gelegt. Es kommt zum großen Beben.

Uli Hoeneß, der seinen Klub nicht mehr wiedererkennt, beschließt mit dem Aufsichtsrat die Trennung von CEO Kahn und Sportvorstand Salihamidzic, der unter anderem für den Abgang von Hansi Flick, Hermann Gerland und Miroslav Klose verantwortlich gewesen sein soll - unabhängig vom Ausgang der Saison. Außerdem macht sich der Ehrenpräsident für eine Rückkehr von Karl-Heinz Rummenigge stark, der Ex-Vorstandsboss soll den Aufsichtsrat bereichern. Weil das langjährige Führungsduo weiß: Es bedarf einer schonungslosen Korrektur.

Dass es letztlich noch zur elften Meisterschaft in Folge reicht, in der vorletzten Spielminute und dank des Dortmunder Totalversagens, ändert nichts am Verhalten und Vorhaben beim FC Bayern. Die Entscheidung steht. Ebenfalls, dass Jan-Christian Dreesen, der den Verein ursprünglich nach der Saison nach dann zehn Jahren verlassen wollte, als neuer CEO übernimmt. Der vorherige Finanzvorstand vereint und befriedet den Klub. Zurück zu alten Werten.

Nach Kahn und Salihamidzic müssen auch Kahns vertrauter Chef-Berater Moritz Mattes, Nagelsmanns Psychologe Dr. Maximilian Pelka und Salihamidzics Showtransfer Mané gehen. Erst, als sich Hoeneß wieder um Teile des Tagesgeschäfts kümmert, fällt ihm auf, wie viele Fehlentscheidungen tatsächlich getroffen wurden und wie viel Geld in den vergangenen Jahren verbrannt wurde. Stichwort: Lucas Hernandez. Oder auch bei Jugendverträgen im Nachwuchs. Oder bei der nicht offiziell kommunizierten Vertragsverlängerung von Marco Neppe.

Der Technischen Direktor und engste Vertraute von Salihamidzic darf vorerst bleiben, um das Transfergremium bei bestehenden Kontakten zu unterstützen. Seine Rolle aber wird höchst kritisch betrachtet, spätestens, als während der Transferperiode immer mehr Details nach außen dringen. Gerade im Kane-Poker, der die Fans bewegt wie selten ein Transfer zuvor, stören sich die Involvierten - übrigens auch bei Tottenham - über eine gewisse Durchlässigkeit.

Neppe wird schon gegen Ende der Transferperiode nicht mehr in alle Details involviert - und mit der Ankunft von Christoph Freund als neuer Sportdirektor büßt er weiter deutlich an Einfluss ein. Zumal sich Tuchel, dem während der Transferbemühungen im August eine gewisse Unschlüssigkeit bei seinen Einschätzungen nachgesagt wird, und Freund bestens verstehen und inhaltlich nahezu dieselben Absichten verfolgen.

Beide wissen um die Probleme im Kader und alte Seilschaften. So sollen in der Vergangenheit beispielsweise Spieler mit innenpolitischer Motivation versucht haben, Einfluss auf die Aufstellung zu nehmen. Diese einstigen Verbindungen will (und muss) der Chefcoach auflösen, allein im Sinne des Teamgefüges, aber auch um Seinetwillen. Ganz nach dem Motto: Wenn er es versucht, könnte es ihm zum Verhängnis werden - versucht er es erst gar nicht, wird es ihm gewiss zum Verhängnis. Genau deshalb macht er von Beginn der Vorbereitung an klar: Es weht ein anderer Wind. Tuchel wählt kritische Worte, in dieser Deutlichkeit sehr ungewohnt beim FC Bayern. Auf persönliche Befindlichkeiten, selbst von prominenten Spielern, nimmt er wenig Rücksicht - aus guten Gründen.

Mit Kane und drei Youngstern: Bayern findet zurück zu den Basics

Denn die sportlichen Probleme im Kader sind nach wie vor ersichtlich - wie auch das 0:3 im Supercup gegen Leipzig offenbart. Weshalb Bayern auch bereit ist, in den letzten Tagen des Transferfensters nochmal zuzuschlagen. Die beiden vorgesehen Deals von Joao Palinha sowie die Rückholaktion von Joao Cancelo scheitern kurz vor Schluss. Vollumfänglich zufrieden sind die Münchner Macher mit dem Ausgang natürlich nicht - und Tuchel weiß, er muss mindestens bis Winter kreativ sein.

Mit Mathys Tel, Aleksandar Pavlovic und Frans Krätzig werden Youngster herangeführt; Leon Goretzka überzeugt - aushilfsweise - als Innenverteidiger. Und: Mit Harry Kane hat der FC Bayern eine echte Attraktion. Der Engländer bricht von Beginn an Rekorde, hält manchem Kollegen mit seiner bodenständig-professionellen Art den Spiegel vor, die Fans feiern ihn, der Klub fühlt sich in der seiner rund 100 Millionen Euro teuren Investition bestätigt.

Das peinliche Pokal-Aus in Saarbrücken und das donnernde 1:5 in Frankfurt schmerzen enorm, klar, ansonsten aber findet der FC Bayern immer besser zur Form. Nicht immer vollumfänglich souverän, aber mit klarem Plan - und letztlich mit dem besten Ligastart seit acht Jahren. Wichtig für Spieler und Trainer: zurück zu den Basics, zurück zur Stabilität, zurück zur Kontrolle. Denn darauf beruht die abhanden gekommene Dominanz im Spiel. Ein Schritt nach dem anderen, so lautet die Marschroute. Was bis auf die zwei sehr sensiblen Niederlagen ordentlich gelingt.

Und doch laufen die Kader-Planungen für diesen Winter und für den nächsten Sommer hinter den Kulissen auf Hochtouren. Weil die Münchner Führungskräfte wissen, dass es nach wie vor viel zu tun gibt. Ob bei Neuzugängen oder bei Vertragsverlängerungen. Ganz so einfach wie bei Ulreich und Neuer, der nach knapp zehn Monaten sein Comeback feierte und gemeinsam mit seinem Vertreter bis 2025 verlängerte, wird es bei anderen Profis vermutlich nicht.

Dass die Vertragsverlängerungen von Neuer und Ulreich zeitgleich verkündet wurden und mit Thomas Müller ebenfalls noch vor Weihnachten eine Einigung erzielt wurde, ist nach all den Turbulenzen zu Jahresbeginn auch ein Zeichen des wiedergefundenen Zusammenhalts. Ein Stück weit "Mia san mia", das verlorengegangen war und allmählich mit viel Arbeit peu à peu zurückkehren soll.