Mit neuen Breisgau-Helden ins EL-Viertelfinale? Freiburg-Talente in echt und FC 24

Noah Atubolu - TW - 21 Jahre - 72 GES/81 POT

Der nächste Weltklasse-Torhüter in der Bundesliga? Was FC 24 angeht, kann das Gesamtrating von Atubolu auf 81 ansteigen. Seine Werte im Torwartspiel orientieren sich aktuell am Overall-Rating. kicker eSport