Mit neuem Ausrüster: FCK präsentiert Heimtrikot 24/25 - Zuck verlängert

Am Samstag hat der 1. FC Kaiserslautern sein neues Heimtrikot für die Saison 2024/25 präsentiert - erstmals mit Ausrüster Castore. Der Sportartikelhersteller wird langfristiger Partner der Roten Teufel.

Erster Aufgalopp in den neuen Trikots: Marlon Ritter (re.) beim Trainingsauftakt des FCK. picture alliance / Promediafoto

Fünf Jahre lang war Nike Ausrüster des FCK, ab diesem Sommer gibt es eine Neuerung: Künftig wird der britische Sportartikelhersteller Castore den Zweitligisten beliefern. Nach Vereinsangaben wird Kaiserslautern "langfristig mit Spiel-, Trainings- und Freizeitkleidung" ausgerüstet. Genauere Angaben zur Laufzeit des Vertrags machte der FCK nicht, der Ausrüsterwechsel hatte sich bereits angebahnt.

Castore wurde 2015 von zwei Brüdern in England gegründet und hat zuletzt eine ganze Reihe europäischer Klubs unter Vertrag genommen. Im Fußball stellt Castore bereits die Spielkleidung von unter anderem Aston Villa und Newcastle United aus der Premier League oder auch vom aktuellen Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen - einige Klubs vor allem in England hatten dabei in der Vergangenheit allerdings auch Qualitätsprobleme bemängelt.

Pünktlich - und etwas überraschend - zum Trainingsauftakt am Samstag hat Kaiserslautern nun auch das Heimtrikot für die neue Saison vorgestellt. Mit dem gewohnten FCK-Rot als Grundfarbe kommt das Trikot im Vergleich zu den eher klassischeren Designs der Vorjahre nun mit einigen Neuerungen daher.

Neues FCK-Trikot mit "modernem und abstraktem Muster"

Der FCK spricht in einer Mitteilung auf der Vereinshomepage von einem "modernen und abstrakten Muster", in dem sich das Logo der Roten Teufel in verschiedenen Rottönen wiederfindet. Zudem spiele das Muster "mit runden und eckigen Elementen, wie sie im Logo des FCK zu finden sind".

Abgerundet wird das Design von weiteren, kleineren Details wie einem Roten Teufel auf der Rückseite des Trikots im Nackenbereich oder dem in den Nummern integrierten FCK-Logo.

Testspiel gegen Fanauswahl - Zuck verlängert

Erstmals im Spielbetrieb präsentieren wird der Zweitligist den neuen Stoff vermutlich schon am Sonntag, wenn der FCK das erste Testspiel der Saisonvorbereitung gegen eine Fanauswahl bestreitet. Vom 6. bis zum 14. Juli geht es dann in ein Trainingslager nach Südtirol, bevor Anfang August (2. bis 4.8.) der Start in die neue Zweitliga-Saison ansteht.

Im Laufe der Saison könnte dann auch Hendrick Zuck wieder mit von der Partie sein, der am Samstag seinen auslaufenden Vertrag bei den Roten Teufeln verlängerte. Der 33-jährige Linksverteidiger hatte den Großteil der vergangenen Spielzeit aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst, dennoch stand es "außer Frage, dass er sich auf uns verlassen kann und auch künftig ein fester Bestandteil der Mannschaft sein wird," erklärte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Angaben zur Vertragslaufzeit machte Kaiserslautern auch in diesem Fall nicht.