Mit Mut zum Härtetest nach München

Das Auswärtsspiel beim FC Bayern ist eine hohe Hürde für die Köpenicker, zumal sie nicht in Bestbesetzung antreten können.

Der 1. FC Union Berlin will zeitnah die 40-Punkte-Marke knacken. Zwei Zähler fehlen dazu noch. Dass die imaginäre und den Klassenerhalt symbolisierende Linie im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Bayern München erreicht wird, wäre schon eine Überraschung. Denn dazu müsste die Elf von Trainer Urs Fischer beim Branchenprimus gewinnen. Das gelang gegen den FCB bisher generell noch nie.

Mit einem Remis wie in der Vorsaison (1:1) würden sich die Hauptstädter sicher mehr als anfreunden können. Fischer weiß, wie es funktionieren könnte, etwas Zählbares mitzunehmen. "Wir müssen mutig auftreten. Wir dürfen nicht so passiv werden wie in der zweiten Hälfte gegen Stuttgart (1:1 - d. Red.). Wir brauchen Ballbesitz und müssen uns auch aus Drucksituationen lösen können und nach vorn verteidigen", sagte Fischer am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Stadion An der Alten Försterei.

Personelle Probleme

In personeller Hinsicht muss Union einige Ausfälle verkraften. Betroffen sind mit Verteidiger Niko Gießelmann (Infekt) und Achter Grischa Prömel (5. Verwarnung) zwei potenzielle Stammspieler. Passen müssen auch Abwehrmann Dominique Heintz (muskuläre Entzündung), Mittelfeldspieler Levin Öztunali (nach Corona-Isolation) und Offensivmann Keita Endo (Knieverletzung).

1250 Tickets hatte Union zunächst zur Verfügung, die schnell weggingen. Nun gab es einen Nachschlag, weil der FC Bayern bei einer Vollauslastung der Allianz-Arena mit 75.000 Besuchern planen kann. Das Angebot kam aber zu kurzfristig. Union rechnet nun mir rund 1400 bis 1500 Gästeanhängern.

Die Länderspielpause wird für ein Testspiel genutzt. Am Mittwoch (15.30 Uhr) kommt der tschechische Erstligist FK Pardubice in die Alte Försterei. Dabei dürfte vor allem die zweite Reihe zu Spielpraxis kommen.