Mit Müller einig: Sarri bedauert das Ergebnis und erklärt seine Taktik

Lazio Rom hat das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern gewonnen, am Ende aber die falsche Taktik gewählt. Da waren sich Trainer Maurizio Sarri und Thomas Müller einig.

Bayern-Besieger: Lazio-Trainer Maurizio Sarri. AFP via Getty Images

Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte hat Lazio Rom ein Champions-League-K.-o.-Runden-Spiel gewonnen und hinterher sogar ein wenig Hoffnung auf mehr. Einen 1:0-Sieg in dieser Turnierphase hatte es zwar auch schon im Viertelfinal-Rückspiel 2000 gegen den FC Valencia gegeben, der nach einer 2:5-Niederlage im Hinspiel jedoch nur noch Ergebniskosmetik war.

Knapp 24 Jahre später hingegen, nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den FC Bayern München, haben die Römer das Tor zurück ins Viertelfinale ein kleines bisschen aufgestoßen. Dass es nur ein kleines bisschen war, sorgte in der ewigen Stadt neben Hoffnung und "Zufriedenheit, eines der besten Teams in Europa geschlagen zu haben", aber auch für Bedauern. Daraus machte Lazio-Trainer Maurizio Sarri bei Amazon Prime Video Italia keinen Hehl.

Es gelang dem 65-Jährigen, ins Schwärmen zu geraten. Er schwärmte von einem verdienten Sieg, den sich seine Mannschaft durch "Fleiß, Hingabe und Leidensfähigkeit" erarbeitet habe. Doch weil Lazio nach dem Elfmetertreffer von Ciro Immobile in der 69. Minute, in dessen Vorfeld Verursacher Dayot Upamecano die Rote Karte gesehen hatte, die letzten rund 25 Minuten in Überzahl spielte, schwang bei Sarri, der sich bei Immobiles Elfmeter weggedreht hatte, viel Wehmut mit.

Lazio gestattete Bayern keinen Schuss aufs Tor

Zunächst war seine Taktik zwar aufgegangen. Sarri wollte laut eigener Aussage nicht so hoch pressen wie sonst, sich seine Mannschaft möglichst nicht entzerren lassen, den Bayern so wenig Räume und Beschleunigungsmöglichkeiten anbieten, wie möglich. Das gelang - und dem FC Bayern kein einziger Schuss aufs Tor. Doch nach dem Führungstreffer entschied sich der italienische Trainer falsch.

"Wir waren mehr besorgt, den Sieg über die Zeit zu bringen, statt scharf darauf, uns einen noch größeren Vorsprung zu erspielen", bedauerte Sarri nach Spielende und war sich dahingehend mit Thomas Müller einig. "Lazio hat aus meiner Sicht in ihrer Überzahl den falschen Ansatz gewählt", meinte der Bayern-Angreifer, "sie sind nicht auf das 2:0 gegangen".

Gut für den Bayern-Trainer, für Thomas Tuchel, der sich nach der 0:3-Abreibung im Bundesliga-Spitzenspiel in Leverkusen ohnehin einiges anhören muss. Denn so steht es nur 0:1 - bei mindestens 90 noch zu spielenden Minuten. Dass das noch lange keine Vorentscheidung ist, weiß auch Kollege Sarri: "Tuchel hat viel mehr gewonnen als ich. Er wird wissen, was zu tun ist."