Mit Mühe: Zverevs Auftakt in Miami geglückt

Alexander Zverev hat ein weiteres Auftakt-Aus bei einem wichtigen Tennis-Turnier vermieden und womöglich auch einen neuen Coach. Der Weltranglisten-Dritte gewann am Freitag in Miami mit einiger Mühe 6:4, 3:6, 6:3 gegen den Kroaten Borna Coric und steht nach seinem Freilos zuvor damit bereits in der dritten Runde.

In Miami eine Runde weiter: Alexander Zverev. IMAGO/MediaPunch